Los preparativos para la ceremonia que rendirá homenaje a la selección egipcia tras su histórica participación en el Mundial 2026 han evolucionado. Mustafa Azzam, secretario general de la Federación Egipcia de Fútbol, anunció que el Estadio Internacional de El Cairo albergará una noche de homenaje con sorpresas para la afición, donde se reunirán las estrellas actuales y las leyendas del fútbol egipcio.

El equipo nacional alcanzó los octavos de final y cayó 3-2 ante la campeona Argentina en un duelo destacado.

En una entrevista con el canal «On Sport», Azzam explicó que el acto es la segunda parte de la fiesta iniciada en El Alamein para reconocer el esfuerzo del equipo.

Confirmó que los jugadores, junto a sus familias, estarán sobre el césped para celebrar el logro.

A pesar del poco tiempo, la Federación Egipcia invitó a varias generaciones históricas, como la de 1986, campeona de la Copa Africana de Naciones, la generación de 1990 que jugó el Mundial de Italia, los campeones del triplete de 2006, 2008 y 2010, y la selección de 2018 que disputó el Mundial de Rusia.

La tribuna principal acogerá a las leyendas, recordando que cada logro se apoya en el trabajo de generaciones anteriores.

El secretario general de la Federación confirmó que los preparativos avanzan a buen ritmo para garantizar una celebración a la altura del prestigio de la selección y sus leyendas.

La empresa United Sports organiza el evento y prepara actuaciones y sorpresas que resaltarán la historia del fútbol egipcio.

La empresa «Tazkarti» ya vende las entradas para la gala, que se celebrará en el Estadio Internacional de El Cairo con aforo completo.

El cantante Tamer Hosny amenizará la velada, que comenzará el lunes 13 de julio a las 21:00 y durará tres horas, combinando deporte y música en honor a la selección y a su participación en el Mundial 2026.