



La clasificación final del Balón de Oro de 2026 generó una amplia polémica, después de deparar sorpresas en las posiciones de varias de las grandes figuras del fútbol, pese a la coronación del inglés Harry Kane con el galardón, en una competición descrita como una de las más reñidas de los últimos años.

El diario español "As" puso el foco en los nombres que no obtuvieron la posición esperada, encabezados por el inglés Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, que se conformó con el puesto 11, junto al portugués Vitinha, jugador del París Saint-Germain, y el español Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, que ocuparon los puestos 14 y 12 respectivamente.

Bellingham, fuera de la lista de los diez primeros

La ausencia de Bellingham de la lista de los 10 mejores jugadores fue una de las grandes sorpresas de la votación, después de quedar en el puesto 11, pese al nivel que mostró con el Real Madrid y a su brillante actuación en el Mundial, donde marcó 7 goles.

El diario consideró que la estrella del conjunto merengue merecía una mejor posición, atendiendo a su rendimiento durante el torneo, estimando que el resultado no reflejó las expectativas que lo rodeaban antes del anuncio de la clasificación.

Vitinha retrocede al puesto 14

Por su parte, el portugués Vitinha, jugador del París Saint-Germain, ocupó el puesto 14, pese a su destacado papel en los logros del club francés, encabezados por la coronación en la Liga de Campeones de Europa por segunda vez consecutiva.

Vitinha había ocupado el tercer puesto en la edición anterior, después de marcar 8 goles y dar 5 asistencias, mientras que cerró la última temporada con 7 goles y 10 pases decisivos, cifras cercanas a su balance anterior.

El diario señaló que la actuación de la selección de Portugal en el Mundial quizá influyó en la valoración de los votantes, alejando al jugador de las primeras posiciones pese a seguir siendo uno de los elementos fundamentales en el equipo del entrenador Luis Enrique.

Cubarsí

Entre las sorpresas se incluyó al español Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, que ocupó el puesto 12, quedando fuera de la lista de los diez primeros, pese a la temporada que ofreció con el conjunto catalán y con la selección española.

Su clasificación generó debate entre los aficionados en las redes sociales, ya que algunos seguidores consideraron que la actuación del joven defensa durante la temporada 2025-2026 merecía un mayor reconocimiento, especialmente por su papel en los esquemas del Barcelona y de la selección de su país.

Fabián, décimo, y Kvara, fuera de los cinco primeros

Asimismo, el hecho de que el español Fabián Ruiz obtuviera el décimo puesto suscitó interrogantes sobre el grado de reconocimiento de sus logros, después de contribuir a las coronaciones del París Saint-Germain, habiendo sido uno de los jugadores que combinó grandes títulos con el club y con la selección durante la temporada.

La clasificación del francés Ousmane Dembélé, que quedó séptimo, y del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, sexto, tampoco estuvo lejos de la polémica, ya que el diario consideró que este último merecía una mejor posición, atendiendo a su nivel y a su papel en el recorrido europeo del París Saint-Germain.

El informe añadió que el París Saint-Germain, pese a su gran presencia en la lista de candidatos, no vio a sus jugadores recibir el reconocimiento esperado en la clasificación final, señalando que el club fue el más representado entre los treinta candidatos, contando a Ferran Torres entre los nombres mencionados.

Olise, noveno, y la exclusión de Raphinha genera interrogantes

Las sorpresas se extendieron al noveno puesto, que ocupó el francés Michael Olise por detrás del noruego Erling Haaland (octavo), pese a la fuerte temporada que ofreció Olise con el Bayern Múnich.

Asimismo, la presencia de nombres como Sadio Mané y Kuhonnes en la lista, frente a la ausencia de jugadores destacados como Raphinha, Pedri, Warren Zaïre-Emery, Mikel Oyarzabal y Unai Simón, suscitó interrogantes sobre los criterios de la votación.

La exclusión del brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, fue uno de los puntos más destacados en los que se detuvo el informe, a la luz de la gran temporada que ofreció y de lo que algunos observadores consideraron una brecha entre su rendimiento y la clasificación final de los candidatos



