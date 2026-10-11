El marroquí Houssine Ammouta, entrenador del Al Ahly, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Zamalek, la tarde del domingo, en la gran cita de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly suma 13 puntos y ocupa la tercera posición, por diferencia de goles respecto a su eterno rival, el Zamalek, que es subcampeón.

Ammouta apostó por el lateral izquierdo Tawfik Mohamed, titular por primera vez en la Liga Premier de Egipto.

Tawfik Mohamed ya había sido titular con el Al Ahly en el partido contra el Petrol Asiut en la Copa de la Capital de Egipto, que terminó con victoria del gigante rojo por 5-0.

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La alineación del Al Ahly fue la siguiente:

Portería: Mostafa Shobeir

Defensa: Mohamed Hany, Ashraf Dari, Yasser Marei, Tawfik Mohamed

Centro del campo: Akram Tawfik, Marwan Attia, Emam Ashour

Ataque: Ahmed Sayed Zizo, Achraf Bencharki, Soufiane Bendjediba

En cuanto a la alineación del Zamalek, tampoco estuvo exenta de sorpresas, ya que el entrenador Moatamed Gamal prefirió dejar a todos sus delanteros, Nasser Mansi, Oday Dabbagh y Hossam Ashraf, en el banquillo, y apostó por Ahmed Sherif como delantero puro.

La alineación del Zamalek fue la siguiente:

Portería: Mohamed Sobhy

Defensa: Mahmoud Bentayg - Mahmoud El Wench - Mohamed Ismail - Omar Gaber

Centro del campo: Mohamed Shehata - Ahmed Rabie - Ahmed Fatouh - Abdallah El Said

Ataque: Chiquinho Banza - Ahmed Sherif