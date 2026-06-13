¡Sorpresa: Yassine podría dejar al Al-Ahly para fichar por el Milan!

El Al-Ahli saudí vive un giro inesperado sobre el futuro de su entrenador alemán, Matthias Jaissle, tras revelar la prensa italiana que las negociaciones con el AC Milan para que asuma su banquillo la próxima temporada están muy avanzadas.

Jaissle, con contrato en el Al-Ahli hasta 2027, ha logrado destacados éxitos recientes, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos.

En los últimos días se ha relacionado su nombre con fuerza a un posible fichaje por los “rossoneri”, ante crecientes rumores de contactos directos para cerrar el acuerdo este verano.

Según el periodista italiano Daniele Longo, la directiva ‘rossonera’ se reunió por videoconferencia con el técnico en las últimas horas para detallar el proyecto deportivo.

Longo confirmó que el técnico está muy entusiasmado por regresar a Europa con uno de los clubes más grandes del continente y que las conversaciones avanzan de forma positiva.

Además, el técnico estaría dispuesto a renunciar a parte de los 11 millones de euros anuales que cobra en el Al-Ahli para facilitar su fichaje.

Lee también... Más que un simple campeonato... El Mundial de 2026 traza el futuro de la selección saudí

Su postura refleja el gran deseo de dirigir al club italiano, ya que el Milan es una etapa clave para cualquier técnico joven que aspire a consolidarse en Europa.

Aunque las conversaciones avanzan, Al-Ahli se aferra al contrato del técnico, por lo que cualquier salida exigirá un acuerdo entre todas las partes en los próximos días.

La afición del Al-Ahly sigue con expectación las conversaciones, temiendo perder al técnico que reconstruyó el equipo. Mientras, el Milan insiste en su fichaje.