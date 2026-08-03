Un informe español ha revelado una sorprendente novedad sobre el fichaje del marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig alemán, por el Real Madrid, tras señalar que una llamada de la estrella brasileña Vinicius Junior fue uno de los factores que contribuyeron a que el joven jugador entrara en una compleja red de disputas entre sus agencias de representación.

Según un extenso informe del diario Marca, Diomandé recibió una llamada de Vinicius Junior hace un tiempo para convencerlo de unirse a la agencia de representación "Roc Nation", antes de ser recibido por sus principales propietarios en Estados Unidos, hasta acabar comprometiéndose con la compañía que se ha convertido en su agencia actual.

Pero la entrada de "Roc Nation" en la representación de Diomandé abrió la puerta a una compleja crisis legal, después de que la compañía "Maxidel Management", la anterior agencia del jugador, presentara una demanda contra la agencia actual, en un conflicto relacionado con los derechos de representación del jugador y la comisión de su traspaso desde el Leipzig.

La disputa llegó hasta la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", lo que hasta ahora ha provocado el bloqueo de la finalización del traspaso de Diomandé al Real Madrid, especialmente porque "Maxidel" asegura poseer los derechos del jugador hasta su salida del club alemán.

Esta crisis coloca al Real Madrid ante opciones difíciles, ya que el club podría verse obligado a negociar por separado con "Maxidel", o esperar a un acuerdo entre ambas agencias, o aguardar la postura de la "FIFA" y permitir la inscripción del jugador de forma provisional hasta que se resuelva el conflicto legal.

Las complicaciones del fichaje aumentan debido a la existencia de otras disputas en torno a los derechos de Diomandé, ya que su antiguo agente Diez Bamba mantiene un conflicto con la compañía "Blue Crow", que desempeñó un papel fundamental en la trayectoria del jugador y en su traspaso al Leganés.

Asimismo, la compañía "Rainbow" reclama los derechos de explotación de la imagen del jugador, y mantiene disputas legales tanto con "Maxidel" como con "Roc Nation", lo que convierte los derechos contractuales y comerciales de Diomandé en objeto de una serie de demandas cruzadas.

Las raíces de la crisis se remontan a los primeros años de la trayectoria del jugador, después de que destacara en Costa de Marfil, para luego trasladarse a la academia "Blue Crow" en Dubái, y de allí a la academia "DME" en Estados Unidos, donde varios grandes clubes europeos comenzaron a seguirlo.

Durante ese periodo, distintas partes intentaron influir en el futuro del jugador, antes de que "Blue Crow" interviniera e impulsara su traspaso al Leganés, del que era propietaria, para iniciar después su ascenso en el fútbol español.

Tras su aparición con el primer equipo del Leganés en LaLiga frente al Real Madrid, el talento de Diomandé estalló y atrajo el interés de 41 clubes, antes de trasladarse al Leipzig a cambio de 20 millones de euros, con "Blue Crow" reservándose un porcentaje de cualquier futuro traspaso del jugador.

En Alemania, Diomandé se convirtió en uno de los talentos emergentes más destacados, y obtuvo el premio al mejor jugador joven de la Bundesliga, tras lo cual se intensificaron las diferencias sobre quién posee los derechos de su representación.

En el momento en que Max Gradel, propietario de "Maxidel", anunció que el jugador había renovado su vinculación con su agencia, Diez Bamba lo negó, antes de que "Roc Nation" entrara en escena y lograra conseguir la firma del jugador.

Y ahora, el Real Madrid se encuentra en el centro de esta batalla legal, en paralelo a la continuidad de las negociaciones con el Leipzig sobre el valor económico del fichaje, para el cual el club alemán exige más de 100 millones de euros para cerrarlo.

El Real Madrid necesita resolver todos los asuntos relacionados con los derechos de Diomandé, especialmente porque el club suele obtener un gran porcentaje de los derechos de explotación de la imagen de sus jugadores, lo que hace que cualquier disputa existente sobre los derechos de imagen o de representación sea de suma importancia para la dirección del club.

A pesar de estas complicaciones, "Marca" señala que las disputas entre las agencias podrían ser más complejas que la propia cuestión de la inscripción del jugador, ya que la "FIFA" no tiene competencia para dirimir los conflictos relacionados con las comisiones de los agentes, y se espera que no obstaculice la inscripción de Diomandé con el Real Madrid una vez que el club español y el Leipzig alcancen un acuerdo definitivo sobre el fichaje.

En la actualidad, Diomandé continúa alejado de la actividad del Leipzig durante el periodo de preparación de la nueva temporada, a la espera de que se resuelva su futuro, mientras el Real Madrid intenta cerrar un fichaje que se ha transformado, de forma sorprendente, de unas negociaciones con un club alemán a un enredado litigio legal entre varias agencias, cuyos capítulos incluyeron una inesperada llamada de Vinicius Junior al talento marfileño.

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