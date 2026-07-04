Sorpresa: ¡Un gigante europeo prefirió fichar a un jugador del Barcelona antes que a Sibari!

La estrella marroquí Ismail Saibari, recién fichado por el Bayern de Múnich, liderará hoy a los Leones del Atlas ante Canadá en los octavos del Mundial, mientras su futuro en Europa genera cada vez más interés.

Según Le Parisien, el PSG recibió una oferta en diciembre para ficharlo, Sin embargo, la directiva parisina no mostró interés y prefirió fichar al español Drew Fernández, del Barcelona, tres semanas después, porque encajaba en la visión de Luis Enrique y Luis Campos.

A mitad de semana, el Bayern Múnich oficializó su fichaje por 55 millones de euros, procedente del PSV Eindhoven, con un contrato de cinco años.

En el Mundial ha marcado tres goles en cuatro partidos y es ya el pilar de su selección, que avanzó a octavos tras ganar a Holanda en los penaltis.

El duelo ante Canadá se disputará este sábado por la tarde, con Marruecos como claro favorito para avanzar a cuartos y cruzarse quizá con Francia, reviviendo la semifinal del Mundial 2022.