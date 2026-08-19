Del comunicado oficial del histórico club de Sao Paulo se desprende que las partes pudieron acordar la continuidad de la colaboración pese al anterior escándalo público.

El atacante de 32 años habló con alivio sobre la firma del nuevo contrato en el canal oficial del club, Corinthians TV: "Muchas emociones me pasan por la cabeza y por el cuerpo. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que participaron en este proceso de renovación".

Sin embargo, hasta el final no estaba nada claro que ambas partes fueran a seguir trabajando juntas. Todavía la semana pasada parecía que la relación entre el internacional neerlandés y los responsables del club estaba rota de forma definitiva. Corinthians había anunciado públicamente que no quería ampliar el contrato de Depay, lo que provocó una reacción emocional del delantero.

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¿Por qué se pelearon Memphis Depay y Corinthians?

A través de la plataforma X, el veterano se desahogó y acusó a los dirigentes del club de incumplir su palabra. "Estoy muy decepcionado de que Corinthians haya decidido no cumplir nuestro acuerdo vigente para ampliar mi contrato por dos años más", escribió el delantero en su comunicado.

Al mismo tiempo, el neerlandés lanzó una amenaza clara: "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré impune este comportamiento inaceptable".

El núcleo de esta guerra sucia eran las finanzas. Según informaciones de medios brasileños, el club sudamericano debía a su jugador estrella una suma de unos ocho millones de dólares estadounidenses, sin incluir los intereses.

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Memphis Depay en Corinthians: 20 goles en 79 partidos

Tras intensas negociaciones, la disputa financiera finalmente pudo resolverse, algo que también recibió con alivio el presidente del club, Osmar Stabile. "Fueron negociaciones largas, pero que terminaron de la mejor manera posible para Corinthians y Memphis. Le agradezco de todo corazón a Memphis todos sus esfuerzos por quedarse en el club. Estamos muy felices por la renovación de contrato y preparados para la próxima etapa", declaró el máximo dirigente.

El exdelantero de Barcelona y Atlético de Madrid se marchó a Brasil en septiembre de 2024. En lo deportivo, el neerlandés acumula desde entonces un balance de 20 goles en 79 partidos oficiales con el club. En ese periodo, Depay ganó tres trofeos con Corinthians: el Campeonato Paulista, la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026.

Tras la reconciliación, el atacante apunta ahora a los próximos éxitos. "Por supuesto, Corinthians es un gigante. He visto, y todos han visto, lo grande que es este club. Lo grandes que somos juntos. Estoy muy, muy feliz. Estoy deseando volver al trabajo. Tenemos muchos objetivos por los que vamos a luchar. Estoy muy feliz", resumió sobre este giro.