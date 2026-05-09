Sorpresa total en el Manchester United: el holandés vuelve a la alineación titular por primera vez desde diciembre

Joshua Zirkzee será titular este sábado con el Manchester United ante el Sunderland. Es su primera oportunidad como titular desde el 30 de diciembre.

Benjamin Sesko, habitual titular, se queda fuera de la convocatoria, mientras que Bryan Mbeumo partirá desde el banquillo.

Esta temporada, Zirkzee ha actuado casi siempre como suplente: de sus 23 partidos, solo ha sido titular en 4.

Con solo dos goles y una asistencia, su aportación aún es limitada.

En total, Michael Carrick realiza cinco cambios con respecto al once que venció 3-2 al Liverpool: además de Sesko, se caen Casemiro, Diogo Dalot y Ayden Heaven, y entra Noussair Mazraoui.

Visita al duodécimo clasificado en busca de la cuarta victoria seguida que casi asegure el tercer puesto en la Premier.

En el Sunderland también debutarán los holandeses Robin Roefs, Lutsharel Geertruida y Brian Brobbey.