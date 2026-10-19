Sorpresa: Tebas, amenazado con la destitución y una suspensión de 3 años tras su enfrentamiento con el Real Madrid

El conflicto que mantienen Javier Tebas y el Real Madrid podría terminar con la destitución del presidente de LaLiga de su cargo, por decisión del Consejo Superior de Deportes.

Según lo informado por la cadena "La Sexta" y confirmado por el diario "Sport", el Consejo Superior de Deportes estudia tomar medidas por iniciativa propia contra Tebas, a raíz de haber comparado los comunicados del club blanco con declaraciones de los nazis.

El Real Madrid había dirigido duras críticas al presidente de la patronal, exigiéndole en varios comunicados su dimisión.

Por su parte, Tebas respondió de forma directa a través de sus cuentas en las redes sociales, manteniendo su postura y justificando su comparación al afirmar que se basaba en "mecanismos que se estudian en las facultades de Comunicación".

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El diario señaló que el caso se encuentra actualmente en manos del departamento jurídico del Consejo Superior de Deportes y que, para avanzar por esa vía, es necesario presentar una denuncia formal ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que será quien tome a su vez la decisión final sobre el futuro de Javier Tebas al frente de LaLiga.

Ayer domingo, y durante el partido contra el Sevilla, el estadio "Santiago Bernabéu" fue escenario de una oleada de protestas contra LaLiga y el FC Barcelona.

La afición coreó consignas como: "Tebas, vete", "Laporta, sigue pagando", "corrupción en la Federación" y "Negreira sigue moviendo los hilos".

Estos cánticos coincidieron con el despliegue de una gran pancarta en la grada destinada a los aficionados más fervientes, en la que se podía leer: "Esto no es fútbol; esto es Tebas y Negreira".

Cabe destacar que este sector de la afición se sitúa en el punto más cercano al palco de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Existe un precedente que podría poner a Javier Tebas en una situación difícil, el caso de Luis Rubiales; el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol fue apartado de su cargo en 2023, a raíz de haber besado a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento durante la final del Mundial femenino, además de realizar gestos obscenos mientras se encontraba en el palco de autoridades del estadio.

Aquel caso terminó finalmente con la imposición de una sanción de inhabilitación de tres años a Rubiales por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, y esa es la sanción a la que podría enfrentarse Javier Tebas si el Consejo Superior de Deportes decide presentar una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte.











