¡Sorpresa! Schlotterbeck podría fichar por el Real Madrid pese a haber renovado su contrato

Aunque renovó con el Borussia Dortmund, el alemán Nico Schlotterbeck podría fichar por un grande de Europa.

Según el diario alemán «Bild», su nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión baja, entre 50 y 60 millones de euros, lo que facilita su salida.

El diario añade que el jugador baraja clubes como el Bayern de Múnich y el Real Madrid para su futuro.

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El Borussia Dortmund anunció hace poco la renovación del defensa alemán (26 años) hasta 2031, justo cuando la prensa lo relacionaba con un posible fichaje por el Real Madrid en el próximo mercado de verano.

Llegó al Dortmund procedente del Friburgo en 2022 y, desde entonces, ha jugado 155 partidos con el equipo, marcando 10 goles y dando 18 asistencias, además de disputar 25 encuentros con la selección alemana.