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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Sorpresa que sacude las elecciones de la FIFA: Infantino, a las puertas de un regalo electoral

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Arsène Wenger, exdirector técnico del Arsenal, se acerca a retirarse de la carrera por la candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), después de que disminuyeran las posibilidades de competir contra el actual presidente, Gianni Infantino, en las próximas elecciones.

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Este giro deja a los detractores de Infantino ante la necesidad de buscar un candidato alternativo, después de que confiaban en el entrenador francés como el rival más destacado y el más capacitado para librar una fuerte contienda electoral.

El diario francés "L'Équipe" informó de que Wenger se inclina por no entrar en la carrera, a la espera de que su postura se aclare durante el congreso electoral de la FIFA, previsto para celebrarse en la capital marroquí, Rabat, el 18 de marzo.

Durante los últimos dos meses y medio, el nombre del entrenador francés se barajó para competir contra Infantino, pero la idea de presentarse siguió siendo motivo de dudas, sin que se llegara a una decisión final anunciada.

Desde finales del pasado mes de agosto, el exentrenador del Arsenal estudió seriamente la posibilidad de competir contra el presidente de la FIFA, después de que creciera su malestar por la forma de gestionar el organismo, y de sentir en algunos periodos que estaba llamado a actuar para impedir que Infantino obtuviera un nuevo mandato de cuatro años.

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Sin embargo, su entusiasmo no se mantuvo al mismo ritmo, pues a veces se inclinaba por retirarse, partiendo de su convicción de lo difícil que resulta enfrentarse a la influencia del actual presidente.

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Las dudas de Wenger no se limitaron a los cálculos electorales, sino que se extendieron a la naturaleza del propio cargo, pues consideró que la presidencia de la Federación Internacional lo alejaba demasiado del terreno de juego, el ámbito en el que se concentra su experiencia profesional.

También lo invadió la creencia de lo difícil que sería enfrentarse a lo que el informe describió como el clientelismo que rodea a Infantino, lo que reforzó las probabilidades de que desistiera de entrar en la competición, pese a su objeción al estilo de gestión actual.

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Los detractores de Infantino veían a Wenger como un candidato ideal, gracias a su fama mundial y a su imagen vinculada a la integridad, además de su competencia y su amplia experiencia.

Y a pesar de pertenecer al continente europeo, no está vinculado a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", y además goza de aprecio en África y Asia, y trabajó durante años con las 211 federaciones miembro de la FIFA, en su condición de director de desarrollo del fútbol mundial.

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La posibilidad de su candidatura también contó con el respaldo de una facción dentro de la dirección de la FIFA, que se cansó del estilo de Infantino en la gestión del organismo, y que empujó hacia la presentación de un rival para él desde dentro del escenario futbolístico internacional.

La discrepancia entre Wenger y el presidente de la FIFA salió a la luz públicamente a propósito de una propuesta de venta de acciones en el Mundial, pues el entrenador francés criticó el proyecto, dijo que se enteró de él a través de los medios de comunicación, y pidió su cancelación, exigiendo la existencia de una "FIFA independiente" que sirva al fútbol con compromiso, transparencia e integridad.

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En cambio, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", afirmó en repetidas ocasiones que presentará un candidato para competir contra Infantino, pero la identidad de ese nombre no se ha aclarado hasta ahora, en un momento en que el tiempo se estrecha para que los opositores elijan un sustituto.

La fecha límite para presentar las solicitudes de candidatura cae el 18 de noviembre, lo que coloca a los rivales del actual presidente ante una carrera contra el tiempo, especialmente si se confirma la retirada de Wenger, a quien veían como el candidato con más opciones para competir contra él.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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