Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, podría ser sancionado por la FIFA tras un incidente con Lionel Messi durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina. un gesto que generó gran polémica en la línea de banda.

Según el diario británico «The Sun», la FIFA podría investigarlo por esa señal, que hizo tras cruzar palabras con Messi, quien le preguntó: «¿Qué te pasa?».

Getty Images

El gesto suele usarse para denunciar racismo, pero aún se desconocen sus motivos, lo que podría llevar a la Comisión Disciplinaria de la FIFA a revisar el incidente antes de decidir.

Este informe contradice las declaraciones de Ibrahim Hassan, director de la selección y hermano del seleccionador.

Ibrahim Hassan declaró esta mañana en el canal «MBC Egipto»: «Hay instrucciones de la FIFA en los vestuarios que indican que este gesto se usa para expresar que se ha sido injustamente tratado».

Y añadió: «El árbitro no supo cómo actuar con Hossam: si debía cumplir las instrucciones de la FIFA —sobre todo porque es un gesto permitido— o si debía dar rienda suelta a su resentimiento y expulsarlo».

La polémica llega tras la polémica derrota 3-2 ante Argentina, que generó indignación en la delegación egipcia por varias decisiones arbitrales discutidas.

Hossam criticó el arbitraje y afirmó que su equipo sufrió una «injusticia evidente», antes de añadir: «Si quieren que Argentina gane el Mundial, ¿por qué dejaron participar al resto de selecciones?».

La Federación Egipcia de Fútbol presentó una protesta oficial ante la FIFA, solicitando una investigación sobre las decisiones arbitrales y la exclusión del árbitro francés François Litxer y su equipo del resto del torneo.

La Federación Egipcia alegó que decisiones clave, como la no revisión de varias jugadas por el VAR, generaron dudas sobre la imparcialidad del arbitraje y afectaron el resultado, lo que provocó indignación en jugadores, cuerpo técnico y afición.

La anulación de un gol egipcio por una falta previa y el tanto argentino en el último suspiro, tras un posible penalti no pitado, avivaron la polémica y ensombrecieron el torneo.