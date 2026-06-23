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Abobakr El Mokadem

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Sorpresa para sus detractores: las cifras respaldan a Cristiano frente a Messi y Mbappé desde el Mundial de Catar

Portugal vs Uzbekistán
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Brilló ante Uzbekistán

Una nueva estadística revela que el portugués Cristiano Ronaldo ha superado a Lionel Messi y a Kylian Mbappé con la selección de su país.

Ronaldo marcó dos goles en la primera parte del partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Ronaldo había recibido críticas tras el 1-1 contra la República Democrática del Congo, cuando no marcó.

  Sin embargo, la cuenta de estadísticas «Mr. Sheep» en la red social «X» confirmó que, en los últimos cuatro años, Ronaldo supera a Lionel Messi y a Kylian Mbappé con la selección.

Desde el Mundial de Catar 2022, Cristiano suma 30 goles en 35 partidos (0,86 por encuentro).

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Y añadió: «Messi: 24 en 29 partidos (0,83); Mbappé: 24 en 34 partidos (0,71)».


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