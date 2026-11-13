Sorpresa para Regragui: Lens nombra oficialmente a un nuevo entrenador

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El Lens francés ha resuelto la identidad de su nuevo entrenador, tras anunciar la designación de Didier Digard al frente de la dirección técnica del primer equipo, con un contrato que se extiende por dos años.

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El nombramiento de Digard, en sustitución de Yannick Cahuzac, quien dejó su cargo tras una breve experiencia que no superó los 9 partidos, llegó después de unos resultados decepcionantes y de una presión creciente sobre el cuerpo técnico.

Se habían barajado varios nombres para suceder a Cahuzac, entre ellos el del marroquí Walid Regragui y el del francés Pierre Sage, antes de que la directiva del club se decantara por Digard.

El portal “Foot Mercato” señaló que Regragui era un firme candidato para asumir la tarea durante las horas previas al anuncio oficial, pero Digard logró resolver la competencia y alcanzó un acuerdo con la directiva del Lens para firmar un contrato por dos temporadas.

El club espera que el cambio contribuya a devolver la calma al equipo, tras un inicio de temporada marcado por repetidos sobresaltos a nivel de la dirección técnica.

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Cahuzac había asumido la responsabilidad en sustitución de Dino Toppmöller, pero su experiencia no se prolongó demasiado, ya que el equipo disputó bajo su mando solo 9 partidos, antes de que la directiva decidiera destituirlo debido a la caída de los resultados.

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La abultada derrota por 9-1 en la Liga de Campeones de Europa aumentó la presión sobre el entrenador y aceleró la decisión del club de buscar un recambio que devolviera al equipo al buen camino.

El Lens explicó, en su comunicado oficial, que la elección de Digard llegó tras unas consultas dirigidas por el presidente del club, Joseph Oughourlian, que incluyeron entrevistas y conversaciones con varios candidatos.

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Indicó que este proceso concluyó con un claro consenso en torno al técnico francés, tras evaluar los perfiles planteados y debatir las opciones disponibles dentro de la directiva.

El club también quiso recalcar que sus decisiones principales se toman internamente, al margen de relatos y comentarios externos, al considerar que el nombramiento de Digard refleja la unidad de criterio dentro del Lens y el apego a sus valores.

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Y parece que, con esta aclaración, la directiva quiso poner fin a cualquier especulación sobre los entresijos de la elección del nuevo entrenador.

Digard tiene 40 años y jugó anteriormente en la posición de centrocampista, antes de orientarse al trabajo técnico como ayudante de los entrenadores.

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Llamó la atención durante su experiencia con el Niza en 2023, cuando llevó al equipo a los cuartos de final de la Liga de la Conferencia de Europa, para después pasar al Le Havre en el verano de 2024 y hacerse cargo de su dirección.

El técnico francés logró mantener al Le Havre entre los clubes de Primera División durante las dos primeras temporadas de su etapa, pero no consiguió evitar el irregular inicio del equipo en la actual temporada 2026-2027, después de sumar solo dos puntos en los primeros 9 partidos, sin lograr ninguna victoria.

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La derrota ante el Paris Saint-Germain por 1-5, el 31 de octubre, supuso el final de su trayectoria con el equipo, para regresar pocas semanas después a la liga francesa por la puerta del Lens, en un nuevo intento de recuperar el equilibrio y mejorar sus resultados.