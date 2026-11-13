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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Sorpresa para Regragui: Lens nombra oficialmente a un nuevo entrenador

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El Lens francés ha resuelto la identidad de su nuevo entrenador, tras anunciar la designación de Didier Digard al frente de la dirección técnica del primer equipo, con un contrato que se extiende por dos años.

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El nombramiento de Digard, en sustitución de Yannick Cahuzac, quien dejó su cargo tras una breve experiencia que no superó los 9 partidos, llegó después de unos resultados decepcionantes y de una presión creciente sobre el cuerpo técnico.

Se habían barajado varios nombres para suceder a Cahuzac, entre ellos el del marroquí Walid Regragui y el del francés Pierre Sage, antes de que la directiva del club se decantara por Digard.

El portal “Foot Mercato” señaló que Regragui era un firme candidato para asumir la tarea durante las horas previas al anuncio oficial, pero Digard logró resolver la competencia y alcanzó un acuerdo con la directiva del Lens para firmar un contrato por dos temporadas.

El club espera que el cambio contribuya a devolver la calma al equipo, tras un inicio de temporada marcado por repetidos sobresaltos a nivel de la dirección técnica.

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Cahuzac había asumido la responsabilidad en sustitución de Dino Toppmöller, pero su experiencia no se prolongó demasiado, ya que el equipo disputó bajo su mando solo 9 partidos, antes de que la directiva decidiera destituirlo debido a la caída de los resultados.

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La abultada derrota por 9-1 en la Liga de Campeones de Europa aumentó la presión sobre el entrenador y aceleró la decisión del club de buscar un recambio que devolviera al equipo al buen camino.

El Lens explicó, en su comunicado oficial, que la elección de Digard llegó tras unas consultas dirigidas por el presidente del club, Joseph Oughourlian, que incluyeron entrevistas y conversaciones con varios candidatos.

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Indicó que este proceso concluyó con un claro consenso en torno al técnico francés, tras evaluar los perfiles planteados y debatir las opciones disponibles dentro de la directiva.

El club también quiso recalcar que sus decisiones principales se toman internamente, al margen de relatos y comentarios externos, al considerar que el nombramiento de Digard refleja la unidad de criterio dentro del Lens y el apego a sus valores.

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Y parece que, con esta aclaración, la directiva quiso poner fin a cualquier especulación sobre los entresijos de la elección del nuevo entrenador.

Digard tiene 40 años y jugó anteriormente en la posición de centrocampista, antes de orientarse al trabajo técnico como ayudante de los entrenadores.

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Llamó la atención durante su experiencia con el Niza en 2023, cuando llevó al equipo a los cuartos de final de la Liga de la Conferencia de Europa, para después pasar al Le Havre en el verano de 2024 y hacerse cargo de su dirección.

El técnico francés logró mantener al Le Havre entre los clubes de Primera División durante las dos primeras temporadas de su etapa, pero no consiguió evitar el irregular inicio del equipo en la actual temporada 2026-2027, después de sumar solo dos puntos en los primeros 9 partidos, sin lograr ninguna victoria.

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La derrota ante el Paris Saint-Germain por 1-5, el 31 de octubre, supuso el final de su trayectoria con el equipo, para regresar pocas semanas después a la liga francesa por la puerta del Lens, en un nuevo intento de recuperar el equilibrio y mejorar sus resultados.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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