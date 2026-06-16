Sorpresa para el Al-Nasr: Roberto Martínez define su futuro con Portugal antes del Mundial

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ya aclaró su futuro al frente de la “Brasil de Europa” tras el Mundial 2026, antes incluso de debutar en el torneo.

El equipo de Cristiano Ronaldo debutará mañana miércoles ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo XI.

A 24 horas del debut, la emisora británica «TalkSport» confirmó que Martínez dejará el cargo tras el torneo.

La emisora asegura que la decisión es definitiva y no cambiará según los resultados del torneo.

Su nombre suena para dirigir al Al-Nassr tras el torneo, en reemplazo de Jorge Jesus.

No obstante, la emisora «Talk Sport» asegura que el técnico valorará regresar a la Premier League, a otra liga europea o asumir el banquillo de una selección diferente.

Martínez dirige a Portugal desde enero de 2023, tras reemplazar a Fernando Santos, destituido después de la eliminación en cuartos del Mundial 2022 ante Marruecos.

Pese a caer en cuartos de la Euro 2024, el técnico español llevó a Portugal a ganar la Liga de Naciones por segunda vez en 2025.