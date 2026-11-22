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El alemán Hans Flick, entrenador del Barcelona, ha dado a conocer el once oficial de su equipo para enfrentarse al Villarreal este domingo por la noche, en partido de la decimotercera jornada de LaLiga, un duelo de gran importancia para el conjunto catalán en su pelea por mantener el liderato de la clasificación.

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Las decisiones de Flick incluyen la presencia del neerlandés Frenkie de Jong en defensa, además de la sorprendente elección del delantero alemán Karim Adeyemi en la línea de ataque, en detrimento de Anthony Gordon, que arranca el partido en el banquillo.

Frenkie de Jong forma en la zaga junto a Eric García, Gerard Martín y João Cancelo, mientras que Pau Cubarsí se sienta en el banquillo como medida de precaución tras la lesión que sufrió recientemente con su selección.

Esta elección refleja el deseo del técnico alemán de aprovechar las cualidades de De Jong en la construcción del juego y en la salida de balón desde atrás, valiéndose de su buena visión de juego y de su capacidad para conservar la pelota bajo presión.

Por su parte, en el centro del campo Flick apuesta por Marc Bernal, Pedri y Fermín López, un trío que combina la capacidad para controlar el ritmo del partido, moverse entre líneas y generar ocasiones.

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Adeyemi en lugar de Gordon: un cambio ofensivo llamativo

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La elección de Karim Adeyemi para liderar la delantera junto a Lamine Yamal y Raphinha resulta llamativa, en un momento en el que Anthony Gordon empieza el partido desde el banquillo.

La presencia de Adeyemi ofrece al Barcelona una alternativa ofensiva basada en la velocidad y en los desmarques a la espalda de los defensas, una de las principales virtudes del delantero alemán, sobre todo en los espacios que puedan aparecer tras la línea defensiva del Villarreal cuando el Submarino Amarillo se lance al ataque.

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Todo apunta a que Flick apuesta por la variedad de recursos ofensivos en lugar de depender de nombres concretos, con Yamal y Raphinha en las bandas y con la capacidad de Fermín López y Pedri para aportar apoyo desde el centro del campo.

El técnico alemán guarda a Anthony Gordon como una baza desde el banquillo a la que podrá recurrir durante el encuentro, junto a Dani Olmo, Gavi y Gabriel Jesus, lo que le ofrece múltiples opciones para cambiar el dibujo del equipo en función del desarrollo del partido.

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Once oficial del Barcelona ante el Villarreal

El Barcelona sale con un 4-3-3, con la siguiente alineación:

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Portería: Joan García.

Defensa: Frenkie de Jong, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo.

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Centro del campo: Fermín López, Marc Bernal y Pedri.

Delantera: Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi.

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En el banquillo: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Pau Cubarsí, Álex Campos, Jules Koundé, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Gavi, Dani Olmo, Anthony Gordon y Gabriel Jesus.

El Barcelona busca reforzar su liderato ante el Villarreal

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El duelo llega en un momento importante para el Barcelona, líder de LaLiga con 33 puntos en 12 partidos, tras sumar 11 victorias y una sola derrota, con 48 goles a favor y 13 en contra.

El conjunto catalán está igualado a puntos con el Real Madrid, segundo clasificado, que ha disputado un partido más, por lo que una victoria ante el Villarreal supone una oportunidad importante para recuperar la ventaja de tres puntos en la lucha por el título.

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El Barcelona cerró su tramo de partidos previo al parón internacional con una valiosa victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid a domicilio, gracias a un doblete de Fermín López, con la que encadenó su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones y prolongó su sólido arranque en la presente temporada.

Por su parte, el Villarreal afronta el encuentro desde la octava posición con 15 puntos, tras disputar 12 partidos en los que ha sumado cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, con 17 goles a favor y 15 en contra.

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Los números reflejan una gran diferencia entre ambos equipos en cuanto a capacidad goleadora, ya que el Barcelona lleva 48 goles hasta ahora, frente a los 17 del Villarreal, lo que somete a la defensa del equipo visitante a una dura prueba ante el potencial ofensivo del conjunto catalán.

El partido cobra aún más importancia para Flick porque llega antes de un periodo cargado de compromisos, ya que el Barcelona disputará nueve encuentros en 27 días, por lo que ganar y mantener a los jugadores en plena forma se convierten en los principales objetivos del cuerpo técnico en las próximas semanas.