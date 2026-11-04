Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, anunció una lista de 26 jugadores para disputar los dos encuentros ante Níger los días 13 y 17 de noviembre, correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. La convocatoria incluyó el regreso de nombres destacados, además de la sorpresa de la llamada a Ayoub Oufkir, extremo del AZ Alkmaar neerlandés.

Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad saudí, encabezó la lista de los que regresan a las filas de Marruecos, tras volver a ser convocado por Ouahbi.

Oufkir, la sorpresa más destacada

La lista contó con la sorpresa de la convocatoria de Ayoub Oufkir, de 20 años, nacido en los Países Bajos y que actualmente juega en el AZ Alkmaar, tras ofrecer actuaciones notables con su equipo.

Ouahbi pretende integrar progresivamente al jugador en el ambiente de la selección absoluta, junto a Abdellah Ouazane, en el marco de un plan para dar a los jóvenes talentos la oportunidad de adquirir experiencia internacional y prepararlos para los próximos compromisos, encabezados por la Copa Africana de Naciones.

La lista también registró el regreso de Sofiane Kerouani, jugador del Benfica, Reda Belahyane, profesional en la Lazio, y Amine Sbai, extremo del Angers, para ampliar las opciones disponibles para el cuerpo técnico ante la ausencia de varios elementos titulares.

Bajas importantes por lesiones

La selección marroquí no podrá contar con los servicios de Ismael Saibari, Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi y Soufiane El Fouzi por lesión, mientras que Marouane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Samir El Mourabet y Toufik Bentayeb también quedaron fuera de la lista, probablemente por motivos técnicos.

Ouahbi afronta esta concentración como una oportunidad para lograr dos objetivos: continuar la búsqueda de sellar la clasificación y, al mismo tiempo, probar nuevas opciones y ensayar diferentes combinaciones, dando a los jugadores prometedores la oportunidad de demostrar sus capacidades.

Lista de la selección de Marruecos para los dos duelos ante Níger

- Porteros: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaâ Belaaroch.

- Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Sofiane Kerouani, Nayef Aguerd, Reduane Halhal, Chemsdine Talbi, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi, Ali Maâmar.

- Centrocampistas: Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Bilal El Khannous, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouazane.

- Delanteros: Brahim Díaz, Jassim Yassin, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.