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Todas las miradas apuntan a un esperado proyecto de inversión que podría suponer un punto de inflexión en el futuro del Ismaily, después de que varios nombres de talla mundial hayan entrado en la lista de candidatos para reforzar al equipo, en paralelo a los movimientos para reconstruir el club en lo deportivo y en lo institucional y devolverle su prestigio.

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El periodista Ibrahim Fayek reveló, en una publicación en su cuenta oficial de Facebook, que el inversor árabe Turki Al-Sheikh ha dado luz verde a John Edward, su representante en el proyecto, para negociar con la estrella croata Luka Modric, jugador del Milan, si el Ismaily logra regresar a la Primera División, dentro de un ambicioso plan que pretende salvar al club y recuperar su gloria.

El Ismaily, una elección por pasión y no por beneficios

Fayek ya había explicado que al inversor se le ofreció invertir en dos grandes clubes, uno de ellos el Ismaily y el otro un club de enorme masa social, a través de una participación de control en la gestión de hasta el 60%, pero se decantó por el Ismaily para no verse envuelto en conflictos entre los grandes clubes y con el deseo de salvar a una entidad histórica.

El inversor señaló que el proyecto responde a la afición, la pasión y el compromiso social, y no a la búsqueda de rendimientos económicos, ya que considera que invertir en el fútbol de la región árabe, y en concreto en Egipto, no garantiza beneficios suculentos.

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También reveló que rechazó ofertas para invertir en el Leicester City, el Derby County y el Sevilla, además de en un club francés y otro italiano, porque prefirió dirigir sus esfuerzos hacia Egipto, país con el que mantiene un vínculo.

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Participación de control y remodelación integral del estadio

Según contó Fayek, el inversor ha obtenido el visto bueno verbal de responsables del Estado egipcio, mientras John Edward, que trabaja con él desde 2018, sigue reuniéndose con la Liga de Clubes y otros organismos para alcanzar un acuerdo preliminar, como paso previo a una reunión entre el inversor, el ministro de Deportes, Gohar Nabil, y el presidente de la Liga, Ahmed Diab.

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El plan contempla hacerse con una participación de control del 60%, con promesas y garantías de elevarla hasta el 80% por la vía legal en un plazo de 6 meses, además de obtener el usufructo del estadio del Ismaily durante un periodo de entre 20 y 25 años a cambio de remodelarlo, ampliar su aforo y mejorar su césped y su iluminación.

El inversor se comprometió asimismo a saldar las deudas en cuanto se cierre el acuerdo, a trabajar para levantar la prohibición de inscribir jugadores y a cerrar nuevos fichajes en el mercado de invierno de enero, con la condición de que los trámites se agilicen para que el equipo no pierda otro año lejos de la Primera División.

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Dos academias para formar talento y un plazo para el desarrollo

El plan incluye la creación de una academia de nivel mundial con campos de entrenamiento, gimnasio, centros de recuperación, aulas y un restaurante completo, además del apoyo a la academia ya existente en el barrio de El Nakhil, propiedad del Estado y de la que se beneficia el club, para que siga abierta a los jóvenes de Ismailia, con una aportación anual del inversor.

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El proyecto prevé también crear una segunda academia para los seis equipos profesionales del club, bajo la supervisión y la gestión de un equipo extranjero, con el objetivo de que los canteranos representen entre el 70 y el 80% del primer equipo en 3 años, siguiendo el modelo del Athletic Club.

El Ismaily atraviesa una situación complicada en la Liga de Profesionales (segunda división), donde ha caído a la decimosexta posición con 14 puntos en 13 partidos, fruto de 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

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El Ismaily está a 15 puntos del líder, el Masar, lo que hace que el ascenso se presente muy complicado.