El Comité Técnico de Árbitros (CTA) zanjó la polémica sobre la acción de Cuti Romero con Bellingham en el derbi madrileño, al confirmar que la intervención del VAR con el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias se produjo por un error en la identificación del jugador que merecía la tarjeta amarilla, y no para revisar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja al defensor del Atlético de Madrid.

Ortiz Arias había mostrado la tarjeta amarilla a Bellingham durante un choque con Romero, antes de que el árbitro del VAR lo llamara para revisar la jugada.

Tras acudir al monitor, el árbitro anuló la amonestación al jugador del Real Madrid y señaló la falta contra Romero, mostrándole la tarjeta amarilla.

El Comité Técnico de Árbitros explicó que la sala del VAR podía llamar al árbitro por dos motivos posibles: corregir la identidad del jugador que recibió la tarjeta o revisar la existencia de una acción que exigiera la expulsión. Sin embargo, optó por el primer motivo, tras considerar que el error tenía que ver con la identificación del jugador merecedor de la amonestación, y no consideró que la jugada fuera de aquellas que exigen una tarjeta roja.

La acción provocó fuertes protestas de los jugadores del Real Madrid, que en un principio creyeron que el árbitro estaba revisando la posibilidad de expulsar a Romero, antes de que quedara clara posteriormente la naturaleza de la intervención del VAR y el verdadero motivo por el que se llamó a Ortiz Arias.

Por el contrario, el exárbitro internacional Iturralde González tuvo una opinión diferente, ya que consideró durante el programa "Carrusel Deportivo" que la entrada de Romero merecía la expulsión, al afirmar: "Es una zancadilla con fuerza excesiva. El jugador intentó llevarse el balón y estiró la pierna para pisarlo. Ese golpe, con fuerza excesiva, merece tarjeta roja".

En la acción de Kang-in Lee y Valverde, Iturralde González fue más tajante, al considerar que la entrada del jugador del Atlético de Madrid merecía la tarjeta roja, tras pisar con fuerza el tobillo del jugador del Real Madrid por detrás.

El exárbitro dijo que la entrada se produjo con fuerza excesiva y en una zona de gran peligro, y aclaró que el pisotón sobre el tobillo y el tendón de Aquiles, con esa fuerza, podría haber provocado una lesión a Valverde.