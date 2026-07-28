Sorpresa mayúscula: la FIFA quiere vender el Mundial y la UEFA responde con un comunicado incendiario

Estalló una gran crisis entre la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), días después del final del Mundial 2026, que conquistó España.

Según el diario "The Times", el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene la intención de vender el Mundial en forma de acciones a inversores del sector privado, y asumiría un papel similar al de comisionado en este nuevo proyecto.

Esta idea, sobre la que puso el foco el diario The Times, provocó una fuerte reacción por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El organismo europeo, presidido por Aleksander Ceferin, señaló que la propuesta de Infantino "traspasa una línea que los órganos de gobierno del fútbol nunca deberían cruzar".

La UEFA no se quedó de brazos cruzados, sino que lanzó una advertencia en términos muy severos a todas las partes implicadas.

En un comunicado urgente emitido por la UEFA, y publicado por el diario The Times, se leía: "La UEFA se toma este asunto muy en serio. Todas las federaciones nacionales de fútbol y todas las partes implicadas —ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos—, así como todos aquellos a quienes les importa el futuro de este deporte, deberían seguir su ejemplo. La esencia del fútbol y su gestión no son una mercancía que se vende y se compra, especialmente ante la falta de transparencia sobre los beneficiarios. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es propiedad de la FIFA para venderse y comprarse".

Según estos informes, se afirma que Infantino estaría estudiando vender participaciones del Mundial a inversores del sector privado. Y lo haría a través de una nueva empresa, y los medios británicos creen que se han firmado acuerdos preliminares en una operación cuyo valor supera los 17.000 millones de euros.

La FIFA conservaría la participación mayoritaria, mientras que los inversores del sector privado podrían obtener participaciones minoritarias por miles de millones de euros.

Se dice que la empresa J.P. Morgan supervisa el proceso, y que se ha consultado sobre ello a Donald Trump. El diario The Times señala que Infantino podría convertirse en presidente de la nueva entidad tras el final de su presidencia de la FIFA.

Medios ingleses informaron de que altos cargos de la FIFA discutieron el acuerdo, que incluiría la participación de 211 federaciones miembro.

Y pese a que no se han revelado detalles adicionales sobre la propuesta, este proceso ampliaría el alcance del Mundial para incluir a más de 48 selecciones, e incluso abriría la puerta a la posibilidad de celebrar el torneo con una frecuencia menor a una vez cada cuatro años.