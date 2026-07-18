Tuchel no solo quedó fuera de la final del Mundial, sino que salió del partido contra Argentina bajo una tormenta de críticas por sus decisiones técnicas en los últimos minutos.

Aunque su contrato incluía una cláusula de desvinculación anticipada en ciertas condiciones, la derrota ha abierto dudas sobre su futuro pese al respaldo público de la Federación Inglesa.

Según The Athletic, sus cambios ante Argentina sorprendieron al plantel y el contrato incluía una cláusula de rescisión en caso de eliminación prematura.

Antes del partido por el tercer puesto contra Francia, previsto para la tarde del sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Tuchel admitió: «Ninguno de nuestros jugadores, ni tampoco ninguno de los de la selección francesa, quiere jugar este partido».

Sus palabras llegaron tras la dolorosa derrota 2-1 ante Argentina, whose decisions in the second half were seen as the main reason for missing the final.

La prensa británica asegura que cuenta con el respaldo del director ejecutivo de la Federación Inglesa, Mark Bollingham, para seguir hasta la Euro 2028, pero eso no ha evitado las críticas tras el fracaso mundialista.

Exfutbolistas como Jamie Carragher, Wayne Rooney, Micah Richards, Gary Lineker, Joe Hart y Michael Owen criticaron sus decisiones, y Jamie O’Hara pidió su destitución.

Chris Sutton lo tildó de «catástrofe táctica».

Según The Telegraph, alinear a Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly para conservar el 1-0 sorprendió a varios jugadores ingleses.

La sorpresa no fue solo inglesa: «The Independent» reveló que el cuerpo técnico de Argentina también se sorprendió por la decisión de no sacar a Bukayo Saka y Noni Madueke, pese a que esperaban que los alineara para los contraataques.

El periódico añadió: «La selección argentina se preparó en la segunda parte para hacer frente a la entrada de Saka y Madueke, pero cuando se dio cuenta de que Tuchel no los alinearía, sus jugadores se adelantaron con mayor confianza, lo que llevó a Lionel Scaloni a dar entrada a Lautaro Martínez en lugar de Nicolás Tagliafico».

Las estadísticas empeoraron la situación: entre el gol de Anthony Gordon (m. 55) y el tanto decisivo de Argentina (m. 92), Inglaterra tuvo solo un 12 % de posesión y completó apenas tres pases correctos.

Las críticas llegaron también desde Alemania: Thomas Müller se mostró sorprendido en redes y afirmó: «No me creo ni entiendo cómo gestionó Inglaterra el partido tras ponerse por delante en el marcador».

Lothar Matthäus cuestionó que Inglaterra permitiera tantos centros argentinos.

Pese a las críticas, Tuchel seguirá al frente de Inglaterra, como confirmó tras la eliminación: «Tengo contrato hasta la Eurocopa que se jugará en nuestro país y la espero con mucha ilusión».

Sin embargo, casi se marcha si el torneo hubiera tomado otro rumbo.

Según «The Athletic», su contrato permitía la rescisión de mutuo acuerdo si Inglaterra caía antes de cuartos, ya fuera en la fase de grupos, en la ronda de 32 o en octavos.

Sin embargo, al llegar a semifinales, esas cláusulas no se activaron y se garantizó su continuidad.

Tras el torneo se espera la habitual revisión de la Federación Inglesa, y todo indica que Tuchel seguirá.

Sin embargo, la presión de la afición y la prensa crece tras la eliminación en semifinales, y muchos piden su cese.

Mientras, Pep Guardiola vuelve a sonar como candidato si la Federación decidiera cambiar de técnico, según «AS».

Según «The Athletic», la Federación Inglesa lo tenía como primera opción antes de fichar a Tuchel en octubre de 2024 y llegaron a un acuerdo verbal, hasta que el técnico español renovó con el Manchester City y la Federación optó por Tuchel, campeón de la Liga de Campeones.

El rotativo concluye que el nombre de Guardiola seguirá presente y que cualquier tropiezo de Tuchel, incluso en el partido por el tercer puesto contra Francia, reabrirá el debate sobre su futuro al frente de la selección inglesa.