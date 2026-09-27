¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Sorpresa mayúscula: fijada la fecha del regreso de Salem Al Dawsari con Al Hilal

Al Hilal
Al Ittihad
N. Al-Dawsari
Salem Mohammed Al-Dossari
1ª División
Arabia Saudí

El Tornado se acerca a reforzar al Zaeem

Salem Al Dawsari, capitán del primer equipo de fútbol del Al Hilal, continúa intensificando su programa de rehabilitación con vistas a regresar a los terrenos de juego, después de mostrar un progreso notable en la fase de recuperación de la lesión que lo ha mantenido alejado de la participación con el equipo durante el pasado periodo.

Según una fuente exclusiva del diario "Arriyadiyah", Al Dawsari realiza su programa de rehabilitación a diario en el centro "Al Majidiah" de la capital, Riad, donde ya está cerca de finalizar la última fase de su programa, en un paso que allana su regreso a los entrenamientos colectivos.

Lee también: Al Faraj tras la exclusión de Al Juwair: algunas decisiones no dan sus resultados ahora

La fuente aclaró que el capitán del Al Hilal continúa trabajando entre la sala de preparación física y el terreno de juego, coincidiendo con la proximidad del regreso de sus compañeros a los entrenamientos, previstos para el miércoles, de cara a los próximos compromisos.

Pese al progreso notable en el estado del jugador, la fuente no confirmó la posibilidad de que Al Dawsari llegue al enfrentamiento del clásico ante el Al Ittihad, previsto para el 10 de octubre próximo, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

La fuente señaló que la participación del capitán del Al Hilal en el partido seguirá ligada a la evaluación de los cuerpos médico y técnico, y al grado de su preparación física antes de tomar la decisión final sobre su regreso a la competición.

Al Dawsari se había sometido a una operación quirúrgica en el tendón de la rodilla el pasado julio, realizada por el médico finlandés Lasse Lempainen, antes de iniciar el proceso de rehabilitación y el regreso gradual a los terrenos de juego.

Salem Al Dawsari es uno de los nombres más destacados en la historia del Al Hilal, después de disputar su primer partido con la camiseta del equipo el 24 de noviembre de 2011, en el marco de la Liga Profesional Saudí, en el que marcó su primer gol con el club de la capital.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google