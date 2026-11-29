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El Al Nassr se prepara para vivir una escena excepcional en sus entrenamientos colectivos, después de que el técnico australiano Ange Postecoglou decidiera convocar a Cristiano Ronaldo Jr., hijo del capitán portugués del equipo, para participar en la sesión del primer equipo de este lunes. Un paso que situará por primera vez al hijo sobre el césped junto a su padre durante los entrenamientos.

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Según fuentes del diario "Al Riyadiyah", el jugador, de 16 años, ha recibido una invitación del cuerpo técnico para participar en la sesión de entrenamiento del primer equipo, después de llamar la atención en su trayectoria con las categorías inferiores del club. Así, vivirá una experiencia distinta en su carrera futbolística, que le reunirá con una de las mayores estrellas de este deporte en el mundo, que además es su padre.

Este paso llega un día después de que los jugadores del Al Nassr disfrutaran de descanso tras la victoria por 1-0 ante el Al Hazem, el sábado, en la 13.ª jornada de la Roshn Saudi League. El equipo reanudará los entrenamientos el lunes por la mañana en el centro "Dar Al Nassr", en Riad.

Postecoglou da a los jóvenes talentos la oportunidad de dejarse ver

La convocatoria de Ronaldo Jr. no responde únicamente a la particular relación familiar con el capitán del Al Nassr, sino que forma parte de una política de Postecoglou para seguir a los talentos emergentes de las categorías inferiores del club y ofrecer a algunos de ellos la oportunidad de entrenarse con el primer equipo, con el fin de evaluar sus capacidades y su potencial técnico.

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Las fuentes explicaron que el técnico australiano coordina este asunto con los cuerpos técnicos responsables de las categorías inferiores, entre ellos el portugués Emanuel, entrenador del sub-17 del Al Nassr, equipo en el que juega el hijo de la estrella portuguesa.

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De este modo, Ronaldo Jr. tendrá la oportunidad de medirse con los jugadores del primer equipo, en una experiencia que podría darle un impulso importante en su trayectoria y que permitirá al cuerpo técnico evaluar su nivel de cerca, lejos de sus participaciones habituales con su equipo de categoría inferior.

El camino del hijo en el Al Nassr se acerca a una nueva etapa

Ronaldo Jr. comenzó su andadura en el club de la capital pocos meses después del fichaje de su padre por el Al Nassr en enero de 2023. Se incorporó a las categorías inferiores y fue escalando por sus distintas etapas hasta llegar al sub-17.

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Tras años de progresión en la academia del club, su llamada para entrenarse con el primer equipo supone una nueva etapa en su carrera y le brinda la oportunidad de estar en un entorno diferente, rodeado de jugadores de gran experiencia.

La esperada sesión tiene un carácter especial, ya que reunirá por primera vez a padre e hijo en un mismo entrenamiento con el primer equipo. Cristiano Ronaldo estará presente en el campo en el que suele liderar los entrenamientos y los partidos, mientras su hijo vive una experiencia excepcional que podría ser el inicio de su camino hacia los focos del primer equipo.