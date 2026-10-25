Se vislumbran en el horizonte importantes novedades en torno al futuro del club saudí Al-Nassr, en medio de movimientos relacionados con su propiedad y la posibilidad de que una parte significativa de sus acciones pase a nuevos inversores, en un paso que podría representar un giro destacado en la trayectoria del club durante la próxima etapa.

La cadena "Thmanyah" reveló que el Al-Nassr cuenta actualmente con el foco del Fondo de Inversión Pública, con una intención de adquirir el club, en medio de previsiones sobre la posibilidad de zanjar este asunto durante la temporada actual, en caso de completarse los trámites y alcanzarse un acuerdo definitivo.

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Según la cadena "Thmanyah", las partes interesadas en adquirir el Al-Nassr mantuvieron reuniones con el Fondo de Inversión Pública, en el marco de los movimientos en curso para estudiar el futuro de la propiedad del club, en medio del interés de cuatro partes, entre las que figuran representantes del astro portugués Cristiano Ronaldo.

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La información difundida no reveló la identidad de las cuatro partes ni los detalles de las ofertas presentadas, como tampoco se ha anunciado que se haya alcanzado un acuerdo definitivo hasta el momento, de modo que la operación de adquisición sigue ligada a lo que arrojen las reuniones y negociaciones durante el próximo periodo.

En lo relativo a la posible cuota de propiedad, la cadena "Thmanyah" señaló que el porcentaje previsto de la adquisición podría ser similar al modelo del Al-Hilal, de forma que la cuota de los inversores sería del 70%, frente a la retención por parte del Fondo de Inversión Pública de un 30%.

Si la operación avanza en esta dirección, el Al-Nassr podría vivir una nueva etapa a nivel de propiedad e inversión, con las novedades que pueda conllevar en la gestión del club y sus planes futuros, especialmente a la luz de sus ambiciones de seguir compitiendo por los títulos locales y continentales.

No obstante, no se ha emitido un anuncio oficial que confirme la conclusión de la operación de adquisición ni la adopción de los porcentajes de propiedad mencionados, lo que hace que las miradas se dirijan hacia lo que revele la próxima etapa respecto al futuro del Al-Nassr y la posibilidad de zanjar el asunto durante la temporada en curso.