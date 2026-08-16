Lens asestó un duro golpe al Paris Saint-Germain al vencerlo (1-0) la noche del domingo en el estadio Bollaert-Delelis, coronándose así con la Supercopa de Francia de 2026.

El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, llegó al partido pocos días después de coronarse con la Supercopa de Europa a costa del Aston Villa, con la mira puesta en sumar un nuevo título antes del inicio de la Ligue 1, mientras que Zinedine Zidane, el nuevo director técnico de la selección de Francia, siguió el enfrentamiento desde las gradas.

El Paris comenzó el partido de forma ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador en más de una ocasión, pero la defensa del Lens y su portero Risser resistieron los intentos de Kvaratskhelia, Doué y Akliouche, antes de que los locales lograran aprovechar uno de sus contraataques.

En el minuto 32, Florian Thauvin apareció en el segundo palo y aprovechó un balón dentro del área para colocarlo en las redes del Paris Saint-Germain, otorgando al Lens una sorprendente ventaja frente al campeón de Europa.

El Lens recibió un golpe después de que el árbitro mostrara la tarjeta roja a Kylian Antonio tras una entrada temeraria sobre Akliouche, quedándose con 10 jugadores desde el minuto 39.

A pesar de la inferioridad numérica, el Lens mantuvo su ventaja hasta el final del primer tiempo, mientras que un intento de Doué se estrelló en el travesaño en el tiempo añadido, con lo que el equipo se retiró con ventaja por un gol a cero.

Con el comienzo del segundo tiempo, el Paris Saint-Germain ejerció una presión enorme aprovechando su superioridad numérica, y Luis Enrique introdujo varias de sus cartas ofensivas, entre ellas Nuno Mendes, Ruiz y Dembélé, pero la defensa del Lens y su portero ofrecieron un partido heroico.

Los intentos del Paris se sucedieron, pero Risser detuvo más de una ocasión peligrosa, mientras que Dembélé desperdició una valiosa oportunidad, y además le anularon un gol a Ruiz por fuera de juego, prolongándose así el sufrimiento del conjunto parisino ante la resistencia de los locales.

Los acontecimientos no se detuvieron ahí, ya que el Paris recibió un nuevo golpe con la expulsión de Nuno Mendes, quedando ambos equipos igualados numéricamente en los últimos minutos, con lo que el Lens mantuvo su concentración hasta el pitido final.