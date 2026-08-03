Sorpresa mayúscula: Al-Ahly se mueve para arrebatar un gran fichaje al Al-Nassr

El Al-Ahli saudí ha irrumpido con fuerza en la puja por la contratación del guardameta internacional Nawaf Al-Aqidi, en un movimiento que podría representar una de las mayores sorpresas del mercado de fichajes veraniego, aprovechando el deseo del jugador de abandonar las filas del Al-Nassr antes del inicio de la nueva temporada.

Según el diario " Al-Yaum" de Arabia Saudí, el Al-Ahli ha mostrado un interés serio en incorporar a Al-Aqidi, y las negociaciones entre ambas partes avanzan de forma positiva, en medio del deseo de la directiva del "Al-Raqi" de reforzar la posición de portería con un elemento que posea experiencia y calidad antes del comienzo de la temporada.

El movimiento del Al-Ahli llega en un momento en el que se prepara para afrontar una temporada cargada de compromisos locales y continentales, ya que busca conservar el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia, además de competir con fuerza por el título de la Roshn League, lo que ha llevado a la directiva a buscar refuerzos que otorguen al equipo una mayor profundidad en todas las posiciones.

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Asimismo, el Al-Ahli intenta aprovechar la situación actual de Al-Aqidi, después de que el guardameta rechazara continuar en el Al-Nassr pese a los intentos realizados por la directiva para convencerle de quedarse, aferrándose a la opción de marcharse en busca de una oportunidad de titularidad y de recuperar su lugar en la selección de Arabia Saudí.

Se espera que los próximos días sean testigos de nuevos avances en este asunto, especialmente porque el Al-Nassr no se opone a vender al jugador si llega la oferta adecuada, lo que podría brindar al Al-Ahli una oportunidad real de cerrar una de las operaciones más llamativas durante el mercado veraniego.