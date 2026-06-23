¡Sorpresa: Mané obligó a Thiao a sustituir a Koulibaly ante Noruega!

Un reportaje senegalés revela que la sustitución del capitán Kalidou Koulibaly, durante la derrota 3-2 ante Noruega en la segunda jornada del Mundial 2026, no fue una decisión técnica del entrenador Pape Thiaw, sino fruto de presiones de varios líderes del equipo.

Según la web senegalesa «SeneNews», la decisión de sustituir al capitán Kalidou Koulibaly no partió del entrenador Babi Thiaw, sino de la presión de varios líderes del equipo sobre el campo.

El técnico no planeaba sustituir a Koulibaly en el minuto 72, pese a su bajo rendimiento, pero la presión de varios líderes forzó la decisión.

Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye lideraron la petición de sustituir a Koulibaly para intentar revertir la situación, en uno de los momentos más polémicos de la concentración.

La decisión llegó tras un encuentro lleno de errores defensivos que costó la segunda derrota consecutiva, después de perder 3-1 contra Francia en la primera jornada.

Koulibaly era una de las piezas clave del seleccionador Thiaw, junto a Sadio Mané, Idrissa Jana Gaye y Édouard Mendy, líderes de la actual generación senegalesa.

Con dos derrotas ante Francia y Noruega, Senegal se queda sin puntos en el Grupo 9 antes de la última jornada.

Francia y Noruega ya están clasificadas con 6 puntos cada una.

Aun así, Senegal conserva la esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros: debe vencer a Irak en la última fecha y esperar resultados favorables en otros grupos.

La presión sobre la selección senegalesa crece, con rumores de tensiones en el vestuario tras la supuesta intervención de los veteranos en una decisión técnica clave frente a Noruega.

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