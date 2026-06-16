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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sorpresa: la FIFA rechaza equiparar la bandera de Irak con la de Arabia Saudí en el Mundial 2026

España vs Arabia Saudí
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Irak vs Noruega
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Noruega

«El Verde» recibió un trato excepcional en esa edición del Mundial

La FIFA sorprendió a la federación iraquí al rechazar su pedido de equipararse con Arabia Saudí antes de su debut en la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Irak debutará en la fase final del Mundial 2026 en la madrugada del miércoles ante Noruega en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos), en la primera jornada del Grupo 9.

Horas antes del encuentro, la Federación Iraquí solicitó a la FIFA izar su bandera durante el himno, como confirmó el periodista iraquí Omar Qahtan.

El motivo fue la presencia de la frase «Allahu Akbar» en el estandarte, igual que sucedió con la bandera saudí, retirada del campo antes del partido contra Uruguay por incluir el lema «No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero».

Sin embargo, la FIFA rechazó la solicitud y confirmó que no se repetirá en los siguientes partidos.

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La FIFA argumentó que el césped del estadio Hard Rock, en Miami, se dañó por la presión de los portadores sobre el terreno mojado, por lo que se prohibió repetir la práctica.

Esta Copa del Mundo introdujo un protocolo que coloca las banderas de ambos equipos en el campo mientras los jugadores se alinean para entonar el himno.

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