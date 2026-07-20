Aunque la selección holandesa fue eliminada del Mundial hace tiempo, el equipo del destituido seleccionador Ronald Koeman ha recibido un premio: la FIFA lo declaró ganador del Premio al Juego Limpio.

Desde 1970, este galardón distingue a la selección más deportiva del Mundial. Se concede al equipo que mejor ejemplifica la deportividad dentro y fuera del campo.

Para otorgarla se considera, entre otros factores, el número de tarjetas. Holanda no recibió rojas y solo tres amarillas, lo que refleja su disciplina en la cancha.

Turquía, la República Checa y Túnez recibieron aún menos, pero no pasaron de la fase de grupos. Holanda, además, jugó un partido más (los octavos contra Marruecos), lo que hace aún más notable su disciplina.

Aunque la FIFA no ha explicado su elección, el comportamiento de los aficionados neerlandeses probablemente también influyó. La presencia de los seguidores de la selección naranja en Estados Unidos llamó la atención internacional y la famosa «marcha naranja» se convirtió en un fenómeno muy comentado.

Es la primera vez que Países Bajos gana este premio; en el Mundial anterior lo obtuvo Inglaterra, y Brasil lidera con cuatro triunfos.

El galardón pone un broche de oro a un Mundial decepcionante y tiene un valor especial: en los últimos años la Oranje había sido criticada por su falta de contundencia.