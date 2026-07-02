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¡Sorpresa! ¡La Federación Saudí de Fútbol no debatirá la dimisión de Al-Meshal!

Arabia Saudí
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1ª División
Arabia Saudí

El presidente de la Federación Saudí anunció su dimisión el lunes pasado.

Varios medios han adelantado una sorpresa en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria que la Federación Saudí de Fútbol celebrará el miércoles, tras la dimisión de su presidente, Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal renunció el lunes tras la eliminación de Arabia Saudí en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Federación Saudí de Fútbol convocó ayer miércoles, a través de su cuenta oficial en X, a los clubes a una asamblea general extraordinaria el próximo miércoles por videoconferencia.

Según el diario Al-Riyadiah, el orden del día no incluye la dimisión de Al-Misehal.

Según el diario, el orden del día se limita a asuntos organizativos de la asamblea y a la votación de propuestas para modificar los estatutos y el reglamento electoral, como aumentar de 11 a 12 los miembros de la junta directiva.

Al-Misehal dirige la Federación desde 2019; bajo su mandato la selección no ha conquistado títulos, aunque se clasificó dos veces al Mundial antes de caer en fase de grupos.

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