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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sorpresa: Kessié sacrifica el dinero por el rival del Al Ahly

Fichajes
F. Kessie
Al Ahli vs Abha
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El centrocampista marfileño se marchó del "Raqi" tras 3 años históricos

El marfileño Franck Kessié, exmediocampista del Al Ahli, decidió sacrificar dinero para poder fichar por el rival tradicional del "Al Ahli", durante el actual periodo de fichajes de verano.

El periodista saudí Sultan Al Otaibi afirmó que el Al Ittihad, rival tradicional del Al Ahli, desea contratar a Kessié durante el mercado de verano en curso, en el marco de su búsqueda de incorporar a un nuevo jugador para el mediocampo.

El nombre del Al Ittihad ha sido vinculado con el fichaje de varios jugadores para el mediocampo, entre los más destacados los egipcios Emam Ashour y Marwan Attia, y los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat, aunque solo ha incorporado al senegalés Dion Lopy.

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Al Otaibi explicó, en declaraciones a los canales "Al Arabiya", que la dirección del "Al Ittihad" mostró su interés en incorporar a Kessié desde mediados del pasado mes de julio, tras conocer que no había llegado a un acuerdo con el Al Ahli para renovar su contrato.

1ª División
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El periodista saudí concluyó sus declaraciones asegurando que el jugador de 29 años, en caso de fichar por el Al Ittihad, percibirá un salario inferior al que cobraba en el Al Ahli durante los tres últimos años.

Cabe recordar que Kessié abandonó el Al Ahli tras el final de la temporada pasada, después de 3 temporadas en las que lideró al equipo hacia la conquista de 3 títulos, con dos títulos de la Liga de Campeones de Asia de Élite por primera vez en la historia del club, así como la Supercopa de Arabia Saudí tras una ausencia de 9 años completos.

Desde su salida del Al Ahli, el nombre del centrocampista marfileño ha sido vinculado con un traspaso al Juventus, y algunos informes también revelaron el deseo del "Al Ahli" de recuperarlo, antes de que el Al Ittihad entrara igualmente en la operación.

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