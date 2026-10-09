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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Sorpresa: Jesus, amenazado con una sanción por su conflicto con Cristiano Ronaldo

J. Jesus
C. Ronaldo
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal vs Noruega
Noruega
Portugal
Dinamarca
Noruega

Una sola condición para iniciar el procedimiento sancionador

Diversos medios portugueses han revelado la posibilidad de que Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, sea objeto de medidas disciplinarias a raíz de su desencuentro con el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, en medio de la polémica sobre la forma en que el técnico ha tratado a la estrella del equipo.

Según informó el portal portugués "CM Jornal", el incidente guarda relación con lo que fue descrito como un comportamiento inapropiado de Jesus hacia Ronaldo durante su trabajo como seleccionador de Portugal.

El informe aclaró que cualquier revisión sobre las actuaciones de Jesus no comenzaría salvo en caso de que se presente una denuncia disciplinaria oficial, lo que significa que la posibilidad de que se adopten medidas en su contra sigue ligada a la existencia de una denuncia de este tipo.

El informe no hizo referencia a que ya se haya presentado una denuncia oficial ni a que se haya emitido una decisión para abrir un procedimiento disciplinario contra el técnico, por lo que el asunto se mantiene todavía en el terreno de las posibilidades.

Cabe señalar que Ronaldo entró en una gran crisis con Jesus, después de que abandonara la concentración de la selección portuguesa 24 horas antes del partido ante Dinamarca en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, por lo que también se ausentó del encuentro frente a Noruega en la cuarta jornada; Portugal ganó ambos partidos.

La actitud de Ronaldo se produjo como protesta por las declaraciones de Jesus en la rueda de prensa, donde subrayó que él es el entrenador y que tiene derecho a prescindir de cualquier jugador.

Posteriormente, el Bicho declaró que Jesus había incumplido su promesa con él en dos ocasiones, en un extenso comunicado en el que explicó toda la historia desde el punto de vista del jugador, mientras que el técnico no ha ofrecido hasta ahora su versión.

Ronaldo también está amenazado con una sanción por parte de la Federación Portuguesa debido al abandono de la concentración, que va desde una simple multa económica hasta una suspensión de 6 meses.

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