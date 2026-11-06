Sorpresa: ¡Inzaghi dirigirá al Al-Hilal en el Mundial de Clubes 2029!

Un periodista saudí ha destapado una sorpresa de gran calibre, al asegurar que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, dirigirá al equipo en el Mundial de Clubes 2029.

Algunos informes habían afirmado que la directiva del Al-Hilal mantenía a Inzaghi bajo observación, con el fin de zanjar la cuestión de su continuidad o no con el equipo, especialmente tras la derrota ante el Neom en la Roshn Saudi League y ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de Élite.

No obstante, el periodista saudí Abdulaziz Al-Muraisel aseguró, en declaraciones a través de "Nabd Tuwaiq", que la directiva del Al-Hilal tiene en efecto la intención de renovar el contrato del entrenador italiano durante el próximo periodo.

Al-Muraisel explicó que la renovación debía haberse anunciado el pasado mes de octubre, pero algunas condiciones impuestas por Inzaghi provocaron el aplazamiento de este asunto.

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El periodista saudí vaticinó que el anuncio de la renovación del contrato del exentrenador del Inter de Milán se producirá a mitad de la temporada actual, sin que se retrase hasta el final de la misma.

Al-Muraisel cerró sus declaraciones subrayando que Inzaghi será el director técnico del Al-Hilal, en caso de confirmarse su participación en el Mundial de Clubes 2029, dentro de unos 3 años.

El Al-Hilal no se ha clasificado para el Mundial de Clubes hasta el momento, ya que la clasificación se ha limitado al Al-Ahli, que logró ganar las dos primeras ediciones de la Liga de Campeones de Asia de Élite, mientras restan la edición actual y la próxima.

Cabe recordar que Inzaghi comenzó su andadura con el Al-Hilal en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, y logró llevarlo hasta los cuartos de final, antes de la derrota ante el Fluminense brasileño.