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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha decidido dejar fuera a la joven estrella Lamine Yamal de la lista de jugadores que viajan a Azerbaiyán para preparar el duelo ante el Sabah, después de que el futbolista sufriera molestias en el tobillo derecho. Así, tendrá un descanso antes de la serie de partidos exigentes que esperan al equipo en las próximas semanas.

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Según el diario español «Sport», la decisión se tomó de común acuerdo entre Flick y el jugador, debido a la elevada carga de minutos que ha acumulado en los últimos tiempos y al deseo del cuerpo técnico de que recupere plenamente su estado físico antes de los próximos compromisos, entre los que figuran los partidos ante el Deportivo, el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo y el Manchester City.

Yamal se pierde el viaje junto a varios jugadores lesionados, Rodri, Xavi Espart y Christensen, lo que ha llevado a Flick a recurrir a futbolistas del filial para cubrir las bajas en la convocatoria del esperado encuentro.

La lista incluye a Álex Campos y al talento belga Biziwo, que vive su primera convocatoria con el primer equipo del Barcelona tras llegar al club catalán el pasado verano procedente del Club Brujas a cambio de 8,5 millones de euros.

En cambio, Hamza no figura en la convocatoria, ya que no ha estado a disposición de Flick y de Juliano Belletti durante esta semana por unas molestias físicas. La lista incluye a tres porteros: Joan García, Livaković y Szczęsny.

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En defensa están convocados Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Balde y Álex Campos, mientras que en el centro del campo aparecen Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Brian Fariñas y Dani Olmo.

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En cuanto a la delantera, la componen Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus y Biziwo.

Por otra parte, el presidente del club, Joan Laporta, ha viajado acompañado de varios miembros de la junta directiva, entre ellos Maria Elena Fort, Joan Soler, Àngel Riudalbas, Aurelí Mas y Jaume Santiveri. El miércoles participarán en un acto con peñas del Barcelona antes de asistir a una comida institucional previa al partido ante el Sabah.