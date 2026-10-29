Musab Al-Juwayr, estrella del centro del campo del Al-Qadisiyah y de la selección saudí, recibió un nuevo impulso respecto a su futuro internacional, después de que fuentes exclusivas confirmaran al programa "Al-Muntasaf" que no son ciertas las informaciones que circulan sobre la imposición de sanciones adicionales en su contra, señalando que el jugador estará presente con normalidad en la lista que viajará a la capital catarí, Doha, para disputar la próxima concentración preparatoria de la selección absoluta.

Estos acontecimientos llegan tras la polémica que acompañó la exclusión de Al-Juwayr de la lista de la selección saudí participante en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", el pasado septiembre, por decisión de los cuerpos técnico y administrativo por motivos disciplinarios, antes de que las fuentes mencionadas recientemente zanjaran la polémica sobre la posibilidad de que se le impusieran medidas adicionales que pudieran obstaculizar su regreso a las filas de Arabia Saudí.

Fahad Al-Mufarrij, director ejecutivo de la selección saudí, había aclarado que la exclusión de Al-Juwayr se produjo debido a la reiteración de infracciones disciplinarias y al incumplimiento del reglamento interno de la concentración, confirmando que el jugador había recibido una advertencia verbal antes de reincidir en la infracción, lo que obligó a tomar la decisión en su contra, sin revelar los detalles exactos de la infracción.

Lee también: Al-Yaisle lo zanja: ¿cuál es la postura del Newcastle sobre el fichaje de Ivan Toney?

Por su parte, Al-Juwayr reconoció su responsabilidad por la conducta que condujo a su exclusión, y presentó sus disculpas al ministro de Deporte, al presidente de la Federación Saudí de Fútbol, a los cuerpos técnico y administrativo, a sus compañeros de equipo y a la afición, subrayando su respeto por la decisión y su empeño en aprovechar la experiencia y comportarse de forma acorde con la responsabilidad de representar a la selección nacional.

La ausencia de cualquier mención a sanciones adicionales le brinda al jugador la oportunidad de abrir una nueva etapa con la selección, sobre todo porque se le considera uno de los elementos en los que confía el cuerpo técnico en el centro del campo, gracias a sus cualidades técnicas y a su capacidad para generar juego. No obstante, la presencia de su nombre en la lista prevista seguirá vinculada al anuncio oficial de las elecciones del cuerpo técnico para la próxima concentración.

Se espera que el panorama se aclare en mayor medida con el anuncio de la lista de la selección saudí, en un momento en el que Al-Juwayr busca recuperar su lugar dentro de los planes de Arabia Saudí y superar las consecuencias de la crisis del Golfo 27, después de haber confirmado sus disculpas y su respeto por las decisiones disciplinarias, quedando su próxima participación sujeta a las elecciones técnicas oficiales.