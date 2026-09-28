¿Ha terminado la aventura de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid antes de empezar? Un sorprendente informe inglés abre la puerta a un sonado regreso del lateral inglés a la Premier League, apenas unos meses después de su salida del Liverpool.

El portal británico "TeamTalk" reveló que varios grandes clubes vigilan la situación de Trent Alexander-Arnold, de 27 años, como paso previo a moverse por su fichaje durante el próximo mercado de invierno, en enero.

Trent se incorporó al Real Madrid el pasado verano procedente del Liverpool, en un gran fichaje para ser el sucesor de Dani Carvajal.

El jugador inglés comenzó su etapa como titular bajo la dirección de Xabi Alonso, y siguió en el once con Arbeloa, aunque lo cierto es que no alcanzó el nivel que se esperaba de él dentro del Santiago Bernabéu.

Mourinho aparta a Trent

La situación se complicó aún más con la llegada de José Mourinho al frente del cuerpo técnico. Después de que el Real Madrid fichara al neerlandés Denzel Dumfries en apariencia para ser el suplente de Trent, la situación dio un vuelco completo, y Dumfries se convirtió en la opción principal por delante del inglés, quien se vio obligado a jugar incluso en la posición de centrocampista en busca de minutos.

Ante esta marginación, "TeamTalk" dejó caer una sorpresa de gran calibre, al asegurar que tres gigantes de la Premier League piensan seriamente en devolver a Trent a Inglaterra.

El portal explicó que el Liverpool, su exclub, junto al Arsenal y el Chelsea, sitúan al jugador del Real Madrid como un posible objetivo para reforzar sus filas el próximo enero.

El asunto no se quedó en el interés, sino que el medio afirmó que ya habían existido contactos iniciales entre esos clubes y el entorno del jugador para sondear la posibilidad de su regreso.

A pesar de todas estas especulaciones, el mismo informe señala que el lateral inglés no piensa actualmente en abandonar el Real Madrid, ya que le vincula un contrato de larga duración con el club blanco que se extiende hasta el año 2031, y espera darle la vuelta a la situación y convencer a Mourinho de sus cualidades durante los próximos meses.



