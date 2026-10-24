El Balón de Oro ha dejado de ser una simple carrera anual en la que los mejores futbolistas del mundo compiten por arrebatarse el reconocimiento individual más importante del fútbol, para convertirse, a lo largo de casi siete décadas, en un registro histórico que documenta el ascenso de las leyendas, los cambios en el equilibrio de poder entre clubes y selecciones, y las épocas en las que determinados nombres impusieron su dominio sobre el juego. Pero ¿y si la comparación no se limitara al número de veces que se ha ganado el premio? ¿Y si se contabilizara cada participación, cada puesto destacado y cada ocasión en la que un jugador estuvo cerca de la cima, para reescribir la historia del Balón de Oro desde una perspectiva completamente distinta?

Esta pregunta abre la puerta a un apasionante duelo estadístico entre los gigantes del fútbol, que trasciende las comparaciones tradicionales para medir la continuidad y la influencia a través de las generaciones. En un estudio estadístico exhaustivo, Santi García Cremades trató de reordenar el panorama histórico del premio, convirtiendo los puestos de los jugadores en la votación anual en puntos acumulativos, lo que permite medir la presencia a largo plazo y no conformarse con el número de Balones de Oro que ha levantado cada estrella.

Los resultados revelaron sorpresas que merecen detenerse en ellas. El Real Madrid encabezó la lista de los clubes más influyentes en la historia del premio, aventajando con claridad a su eterno rival, el Barcelona, mientras que Cristiano Ronaldo ocupó el primer lugar en la clasificación individual por puntos, superando a Lionel Messi por un margen reducido, a pesar de la ventaja del astro argentino en número de veces que ha ganado el Balón de Oro y en promedio de puntos por participación.

A nivel de nacionalidades, Alemania se impuso en lo más alto, beneficiándose de un largo legado forjado por generaciones sucesivas de estrellas, mientras que las cifras revelaron claras diferencias entre países y clubes en la forma de construir su presencia histórica, ya fuera a través de un amplio conjunto de jugadores o apoyándose en el genio de una estrella excepcional, según informó el diario español «Marca».

Una nueva fórmula que reescribe la historia del Balón de Oro

El estudio se basó en el análisis de 69 ediciones del Balón de Oro celebradas entre 1956 y 2025, con la excepción del año 2020, en el que no se entregó el premio. El análisis incluyó 2.099 registros de jugadores a lo largo de las distintas ediciones, con representación de 213 clubes y 66 países o nacionalidades.

El investigador no se basó únicamente en el número de premios que ganó cada jugador, sino que ideó un sistema que otorga puntos de forma ascendente según el puesto que ocupa el jugador en la votación. El primer clasificado obtiene 30 puntos, el segundo 29 puntos, el tercero 28 puntos, y así sucesivamente, según un sistema bautizado como P30.

La importancia de este método radica en que otorga un mayor valor a la continuidad y permite evaluar a los jugadores que mantuvieron su presencia entre los principales candidatos al premio durante largos años, aunque no se coronaran con él en cada ocasión.

Según esta perspectiva, el valor de un jugador no se detiene en el número de veces que alcanzó la cima, sino que se extiende a su capacidad de mantenerse cerca de ella, competir con las generaciones sucesivas y conservar su lugar en el círculo de la élite.

De este modo, el estudio ofrece una lectura distinta de la historia del Balón de Oro, que no anula la importancia de los títulos individuales, pero añade otro criterio que mide la magnitud de la presencia acumulativa y revela la diferencia entre el brillo excepcional en temporadas determinadas y la excelencia continua a lo largo de una dilatada trayectoria.

El Real Madrid, un imperio histórico que supera al Barcelona

Cuando se trata del impacto acumulativo en la historia del Balón de Oro, el Real Madrid no deja mucho margen para el debate, según los resultados del estudio, tras encabezar la clasificación con 3.189 puntos, por delante del Barcelona, que quedó segundo con un total de 2.717 puntos.

La diferencia entre ambos gigantes españoles refleja la magnitud de la presencia madridista extendida a lo largo de generaciones sucesivas, mientras que la Juventus se situó en tercer lugar con 2.059 puntos, seguida del Bayern Múnich con 2.027 puntos y el Milan en quinta posición con 1.829 puntos.

La superioridad del Real Madrid no está ligada a una única etapa dorada ni a un grupo limitado de estrellas, sino a su capacidad de conservar su lugar entre los clubes que reúnen a los mejores jugadores del mundo a lo largo de distintas décadas. El club apareció en los puestos históricos del premio en 57 ediciones, desde la época de Alfredo Di Stéfano y Raymond Kopa hasta la era de Cristiano Ronaldo y las estrellas que vistieron la camiseta del equipo en los periodos posteriores.

Una de las estadísticas revela un secreto importante detrás de esta superioridad: Cristiano Ronaldo sumó 261 puntos a favor del Real Madrid durante su etapa vinculada al club, pero contribuyó únicamente con el 8,2 % del total de sus puntos históricos, que ascienden a 3.189 puntos.

Esto significa que el estatus del club no se construyó sobre un solo jugador, por grande que fuera, sino que se forjó a través de una larga serie de estrellas que mantuvieron la presencia del equipo en la carrera por el Balón de Oro y dejaron su huella en distintos periodos de tiempo.

En cuanto al Barcelona, una mayor parte de su saldo histórico estuvo ligada a Leo Messi, que contribuyó con el 14,9 % del total de los puntos del club, que asciende a 2.717 puntos. Esto refleja el impacto excepcional del astro argentino en una de las etapas más destacadas del club catalán, sin anular las aportaciones de las demás generaciones que mantuvieron su lugar entre los grandes de Europa.

Tras el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Bayern Múnich y el Milan, el Manchester United se situó en sexto lugar con 1.636 puntos, seguido del Inter de Milán con 1.362 puntos, el Liverpool con 1.098 puntos, el Ajax con 734 puntos y el Manchester City con 719 puntos.

Esta lista confirma que la influencia en la historia del Balón de Oro no está necesariamente ligada a una única época ni a un nombre individual, sino que se forma a partir de la acumulación de los logros de los individuos a lo largo de muchos años.

Cristiano Ronaldo vence por puntos; Messi se lleva la batalla de los premios

La comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi resulta más apasionante cuando se mide con cifras acumulativas, tras otorgar el estudio al astro portugués el primer lugar con 460 puntos, frente a los 450 puntos de su rival argentino.

La diferencia entre ambas leyendas no supera los diez puntos, lo que refleja una llamativa cercanía entre dos trayectorias excepcionales que dominaron el fútbol mundial durante largos años, y cada una de las cuales redefinió los criterios del brillo individual y la continuidad en la cima.

Pero el panorama cambia al pasar del total de puntos al número de veces que se ha ganado el premio y al promedio de puntos por participación. Messi ganó el Balón de Oro en ocho ocasiones, aventajando en tres premios a Cristiano Ronaldo, y subió al podio 14 veces, frente a las 12 del astro portugués. Messi también supera en el promedio de puntos por participación, tras alcanzar una media de 28,125 puntos, frente a los 25,556 puntos de Ronaldo.

Estas cifras revelan una diferencia en la naturaleza de la superioridad entre ambas estrellas. Cristiano se benefició de la larga duración de su trayectoria competitiva y de su capacidad de mantenerse dentro del círculo de la lucha por el premio a lo largo de muchos años, lo que reforzó su saldo acumulativo y le otorgó la ventaja en el total de puntos. En cambio, Messi se distinguió por su elevado promedio de resultados, por la gran cantidad de veces que terminó la votación en los puestos destacados, además de su superioridad en el número de veces que ganó el premio.

Esta comparación no ofrece un veredicto definitivo sobre quién es el mejor de ambas leyendas, sino que más bien aclara que el resultado varía según el criterio utilizado. Las cifras acumulativas otorgan la ventaja a Ronaldo, mientras que la balanza se inclina hacia Messi al contabilizar los títulos y el promedio de puntos. Así, la rivalidad entre ambos permanece abierta a múltiples lecturas, incluso cuando la trayectoria futbolística se convierte en precisas ecuaciones estadísticas.

Alemania se sienta en el trono de las nacionalidades; Italia y Francia la persiguen

A nivel de selecciones y nacionalidades, los rasgos de la primera posición cambian en comparación con la clasificación de clubes, ya que Alemania ocupó el primer lugar con 3.854 puntos, por delante de Italia, que sumó 3.229 puntos, seguida de Francia con 2.976 puntos, Inglaterra con 2.821 puntos y España con 2.551 puntos.

Estos resultados reflejan la influencia histórica de las escuelas futbolísticas europeas en el Balón de Oro, y revelan además la capacidad de algunos países de producir generaciones sucesivas de jugadores que mantuvieron su presencia en la votación a lo largo de distintas décadas.

El liderato alemán se sustenta en una distribución relativamente amplia de los puntos entre un grupo de estrellas, en lugar de estar ligado a un solo jugador que domine la mayor parte del saldo. El jugador alemán que más contribuyó al total de su país no representa más que el 8,3 % del total de los puntos.

El mismo patrón se aprecia en Italia, donde el porcentaje de contribución del jugador más productivo es de solo el 6,9 %, lo que refleja la profundidad de la presencia histórica de las estrellas italianas en los registros del premio. Pero el panorama cambia con claridad al observar a Portugal y Argentina.

Cristiano Ronaldo representa por sí solo el 29,9 % del total de los puntos históricos de Portugal, lo que ilustra la magnitud de su influencia en el registro de su país. En cuanto a Argentina, parece más ligada a su estrella más destacada, ya que Messi representa el 44,5 % del total de sus puntos en la clasificación.

Dicho de otro modo, cerca de la mitad del saldo argentino está ligado a la huella de un solo jugador, que ganó el Balón de Oro en ocho ocasiones y dejó una marca excepcional en la historia del juego. Aquí resalta una paradoja importante: mientras que Alemania e Italia construyeron su peso histórico a través de un variado conjunto de estrellas, Portugal y Argentina se beneficiaron en gran medida de la presencia de jugadores excepcionales que contribuyeron a elevar el saldo de sus países.

Del dominio del Manchester United a la era dorada del Barcelona

El estudio no se limita a ordenar los clubes y las nacionalidades a lo largo de la historia, sino que divide los resultados en periodos de tiempo para ilustrar cómo se desplazan los centros de poder de un club a otro. Entre 1956 y 1959, el Real Madrid impuso su dominio con 260,5 puntos, beneficiándose de los inicios históricos del premio y del brillo de sus estrellas en aquella época.

Durante la década de los sesenta del siglo pasado, el liderato pasó al Manchester United, que sumó 389 puntos en una década que presenció la irrupción de grandes nombres, entre ellos Bobby Charlton. Los setenta, por su parte, fueron para el Bayern Múnich, que cosechó 541 puntos, impulsado por la influencia de una generación excepcional liderada por Franz Beckenbauer, antes de que la Juventus se impusiera en lo más alto de los ochenta con 452 puntos.

En los noventa, le llegó el turno al Milan, que sumó 494 puntos, durante un periodo en el que el club italiano fue una de las principales potencias futbolísticas del continente europeo. Con el inicio del nuevo milenio, el Real Madrid recuperó el liderato, tras cosechar 649 puntos entre 2000 y 2009, confirmando su capacidad de volver al primer plano en más de una etapa histórica.

Pero el periodo de 2010 a 2019 presenció un auge excepcional del Barcelona, que sumó 930 puntos, el saldo más alto registrado por un club en cualquiera de los periodos abordados por el estudio. La era de Messi fue un factor decisivo en este dominio, que estuvo ligado a la presencia continua del club catalán en los primeros puestos de la votación.

En el periodo comprendido entre 2021 y 2025, el Real Madrid volvió al liderato con 378 puntos, recuperando una posición que ya había ocupado en otras etapas de la historia del premio.

A nivel de nacionalidades, los periodos de tiempo presenciaron transformaciones paralelas: Hungría encabezó la etapa inicial, luego Italia dominó los sesenta, y Alemania los setenta y los ochenta, antes de que Italia regresara al liderato en los noventa.

En la primera década del segundo milenio, Brasil encabezó la clasificación con 758 puntos, mientras que España se impuso durante el periodo de 2010 a 2019 con un total de 625 puntos. En cuanto al periodo más reciente, Francia se situó al frente con 302 puntos.

Estas transformaciones demuestran que el mapa de la superioridad en el Balón de Oro no es estático, sino que cambia con el cambio de las generaciones, las estrellas y las épocas en las que determinadas escuelas futbolísticas imponen su influencia en el panorama mundial.

El Benfica, rehén del genio de Eusébio; el Real Madrid, modelo de continuidad

Las cifras revelan otra diferencia entre los clubes, relativa al grado en que dependen de una sola estrella para forjar su estatus histórico. El Benfica portugués destaca como el ejemplo más claro de este patrón, tras contribuir Eusébio con el 53,8 % del total de los puntos del club en la historia del Balón de Oro.

Este porcentaje significa que más de la mitad del saldo histórico del Benfica está ligado al nombre de un solo jugador, como señal de la magnitud del impacto que dejó Eusébio en la historia del club y de su lugar entre los nombres más destacados que ha conocido el fútbol.

En el Arsenal, Thierry Henry contribuyó con el 31,6 % del total de los puntos, mientras que el porcentaje de contribución de Kylian Mbappé al saldo del París Saint-Germain fue del 24,7 %. En el Manchester City, Kevin De Bruyne fue quien obtuvo la mayor parte, con un 21,1 %.

Por otro lado, clubes como el Real Madrid y la Juventus muestran un modelo más diverso en la distribución de los puntos entre los jugadores. El porcentaje de contribución del jugador más influyente no superó el 8,2 % en el caso del Real Madrid y el 8,1 % en el de la Juventus. El Manchester United también muestra una distribución relativamente más amplia, ya que Bobby Charlton contribuyó con el 12,7 % del total de los puntos del club.

Estas cifras demuestran que existen dos modelos distintos de construir el legado futbolístico: el primero se apoya en gran medida en una estrella excepcional que deja una huella imborrable, y el segundo se sustenta en la sucesión de generaciones y en la multiplicidad de nombres capaces de mantener al club presente en el círculo de la élite. Ninguno de los dos modelos resta valor a los logros, pero ambos revelan dos formas distintas de forjar el estatus histórico.

El Barcelona y Argentina, una relación que trasciende los límites del club y la selección

Cuando los datos de los clubes se cruzan con las nacionalidades, aparecen relaciones llamativas que revelan la influencia de algunas instituciones futbolísticas en la trayectoria de los jugadores de determinados países. En el Bayern Múnich, el 75,1 % del total de los puntos corresponde a jugadores alemanes, mientras que los jugadores neerlandeses representan el 73,6 % de la influencia histórica del Ajax, lo que pone de relieve la vinculación de ambos clubes con claras tradiciones futbolísticas locales.

En España, el Real Madrid y el Barcelona dominan una gran parte del saldo nacional: los jugadores del Real Madrid representan el 46,1 % del total de los puntos de los jugadores españoles, frente al 28,1 % de los jugadores del Barcelona. De este modo, la cuota de ambos clubes combinados se acerca a las tres cuartas partes del total de los puntos españoles.

La sorpresa más destacada, sin embargo, aparece en Argentina, donde el 42,9 % del total de los puntos históricos de sus jugadores estuvo ligado a estrellas que jugaron en el Barcelona, lo que refleja el gran impacto que dejó Messi en esta relación estadística.

En Portugal, el Benfica representa el 27,2 % de la presencia histórica del país en la clasificación del Balón de Oro, mientras que la cuota del Real Madrid alcanza el 23,1 %, en señal del papel que desempeñaron ambos clubes en la irrupción de las estrellas portuguesas en el panorama mundial.

Estas cifras confirman que la influencia de los clubes no se detiene en los límites de sus resultados o de sus títulos, sino que a veces se extiende a la configuración de la presencia histórica de los jugadores de determinadas nacionalidades en los premios individuales.

Cuatro clubes controlan la mitad de los puntos; el dominio no es casualidad

El estudio también muestra que el reconocimiento individual en el Balón de Oro tiende, en muchas ocasiones, a concentrarse dentro de un grupo limitado de clubes y países.

De media, los cuatro clubes mejor clasificados en cada edición acaparan el 50 % del total de los puntos otorgados durante ese año, mientras que las cuatro primeras nacionalidades obtienen el 57,7 % del total de los puntos.

Esta concentración aumenta en algunas ediciones en particular: los años 2010, 2014 y 2015 presenciaron elevados niveles de dominio de los clubes, mientras que las ediciones de 1974, 1982 y 1990 destacaron como periodos caracterizados por una mayor concentración de los puntos entre un número limitado de nacionalidades.

Estos resultados reflejan una realidad recurrente en el fútbol, donde los focos y los premios se concentran en algunos periodos en torno a determinados clubes y escuelas futbolísticas, antes de que el equilibrio de poder cambie con la aparición de nuevas generaciones.

No obstante, hay que distinguir entre lo que miden estas estadísticas y lo que no miden: el sistema P30 registra la presencia en las clasificaciones del Balón de Oro, y no representa una medida directa del número de títulos que han ganado los clubes ni una evaluación de su rendimiento colectivo a lo largo de toda su historia.

El Balón de Oro narra una historia más grande que los nombres de los ganadores

Al final, el estudio de Marca ofrece una forma distinta de leer la historia del Balón de Oro, pasando de la enumeración de los nombres de los ganadores al análisis de la presencia acumulativa de los jugadores, los clubes y las nacionalidades.

El Real Madrid encabeza la clasificación de clubes, Alemania ocupa la cima de la clasificación de nacionalidades y Cristiano Ronaldo acumula el mayor número de puntos individuales, mientras que Messi conserva la ventaja en el número de veces que ha ganado el premio y en el promedio de puntos por participación.

Detrás de estos resultados aparecen otras historias no menos importantes: desde la dependencia del Benfica del legado de Eusébio, hasta la gran influencia de Thierry Henry en el Arsenal y la llamativa relación estadística entre el Barcelona y el fútbol argentino.

Este estudio no pretende anular las clasificaciones tradicionales ni declarar un orden definitivo e indiscutible de los mejores jugadores de la historia, sino que ofrece un nuevo ángulo para evaluar la grandeza, que tiene en cuenta la continuidad y la capacidad de mantenerse en la cima pese al cambio de las generaciones.

Ganar el Balón de Oro representa la cúspide del logro individual en una temporada determinada, pero conservar un estatus histórico a lo largo de largas décadas requiere más que un momento excepcional. Es un legado que se forja con el paso del tiempo, en cuya creación se suceden distintos nombres, antes de que sus logros se conviertan en parte de la memoria colectiva del fútbol.