¡Sorpresa en Huesca! ¿Qué hace Josep Maria Bartomeu en la grada durante el Barbastro - Barcelona de Copa del Rey?

El ex presidente azulgrana acude a ver al equipo de Xavi por los 16avos de final del torneo del KO.

No había empezado el Barbastro - Barcelona y había ya una sorpresa grande en el duelo de 16avos de final de la Copa del Rey. No tenía que ver con la pelota ni con nada dentro del campo de juego. La sorpresa estaba en la grada, con la presencia del ex presidente del Barça Josep Maria Bartomeu.

Según contó el periodista Alejandro Segura en "Radio Marca", Bartomeu tiene negocios en Barbastro, municipio de la provincia de Huesca, y le han invitado a ver el compromiso copero.

Bartomeu llegó a la presidencia del Barça en enero de 2014. Lo hizo como presidente interino tras la renuncia de Sandro Rosell. Como lo más destacado de su presidencia, se llevó a cabo el proyecto Espai Barça, además de lograrse el segundo triplete en la historia del club. En julio de 2015 gano las elecciones, por lo que comenzó allí su gegundo mandato como presidente, esta vez siendo elegido democráticamente, hasta julio de 2021. No terminó su mandato, al presentar su dimisión en octubre de 2020.