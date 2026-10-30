La votación detallada del Balón de Oro 2026 reveló las elecciones de Vincent García, redactor jefe de la revista "France Football" y miembro del jurado francés, que otorgó los primeros puestos a la dupla de la selección francesa formada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en una clasificación diferente al resultado final del premio, con el que se coronó el inglés Harry Kane.

Mbappé obtuvo el primer lugar en la lista de García, sumando 15 puntos, por delante de Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, que quedó segundo. La votación del redactor jefe de "France Football" es la cuarta más cercana a la clasificación final del premio, además de ser uno de los 23 votantes que eligieron a la estrella del Real Madrid en lo más alto.

La clasificación de García resultó sorprendente en lo que respecta al ganador del premio, ya que Harry Kane quedó únicamente en el sexto lugar, por detrás de Lamine Yamal, que ocupó el tercer puesto, de Khvicha Kvaratskhelia, en el cuarto lugar, y de Lionel Messi, que fue quinto.

En el resto de la lista, el francés Michael Olise ocupó el séptimo puesto, seguido del noruego Erling Haaland en octavo lugar, mientras que el español Rodri retrocedió hasta el noveno puesto, después de haber sido cuarto en la clasificación final, y su compatriota Fabián Ruiz quedó en el décimo y último lugar.