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La plaga de lesiones habría llevado al Bayern de Múnich a replantearse su estrategia de fichajes. El nombre de Younes Ebnoutalib aparece ahora entre las opciones.

La grave lesión de Kane, que estará de baja al menos tres meses tras ser operado del ligamento de la sindesmosis, habría sido especialmente decisiva para ese cambio de postura dentro del club.

Según informa Sport Bild, la dirección deportiva encabezada por Max Eberl estudia ahora posibles fichajes en invierno e incluso refuerzos a largo plazo para el ataque. En un principio, el club había acordado no acudir al complicado mercado invernal tras la primera vuelta. Así lo había dejado claro recientemente el máximo responsable de la directiva, Jan-Christian Dreesen.

«Hoy digo que no», subrayó en una entrevista con tz/Münchner Merkur y Bild: «Sin embargo, aún es muy pronto para valorar la situación en su conjunto. Luis Diaz vuelve ahora, Jamal ya está de vuelta, Alphonso Davies regresará en un futuro próximo y, por suerte, la lesión de Michael Olise no es más grave. En Navidad veremos cómo están las cosas. Pero es sabido que no soy partidario del mercado de invierno. Puede ser bueno para vender, pero no para comprar, porque solo se compra bajo presión. Normalmente, los clubes no dejan salir a sus mejores jugadores en invierno, o hay que pagar mucho dinero».

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Y el candidato en el que el Bayern se habría fijado ahora, según Sport Bild, costaría sin duda mucho dinero. Se trata de Younes Ebnoutalib, del Eintracht de Fráncfort. Aunque por ahora no hay nada concreto, el club bávaro sigue la evolución del internacional alemán en el equipo de Fráncfort.

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El propio jugador estaría descontento allí porque figura por detrás de Jonathan Burkardt en la jerarquía de delanteros, pese a que ambos suman seis goles y una asistencia en diez partidos de liga. Según Sport Bild, echa en falta algo de reconocimiento.

Sin embargo, difícilmente podría aspirar a ser el primer delantero del Bayern tras el regreso de Kane, por lo que un traspaso al club bávaro apenas tendría sentido para él. Además, necesita minutos para seguir recibiendo convocatorias de Jürgen Klopp. En el Bayern, esos minutos estarían lejos de estar garantizados.

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El BVB también sigue a Ebnoutalib y tiene más opciones

Para el Bayern tampoco parece tener mucho sentido precipitarse para fichar a Ebnoutalib. Según Sport Bild, el Eintracht pediría entre 30 y 40 millones de euros por el jugador de 23 años, cuyo contrato se extiende hasta 2031, aunque podría dejarlo salir ya en invierno por una oferta de esa cuantía. No obstante, un traspaso en verano parece mucho más probable.

Para entonces, el BVB también podría estar preparado. Allí, el director deportivo Ole Book, persona de confianza de Ebnoutalib, dirige las operaciones de fichajes. La relación entre ambos sigue siendo excelente. Book, de 40 años, es considerado el «salvador de la carrera» de Ebnoutalib porque lo sacó del anonimato de la Regionalliga en el FC Gießen. En el SV Elversberg, el delantero de 1,91 metros se convirtió rápidamente en uno de los mejores atacantes de la 2. Bundesliga.

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Un año después, Ebnoutalib fichó por el Eintracht de Fráncfort por ocho millones de euros. Allí se convirtió en internacional y habría despertado el interés del BVB. El club de Dortmund ya habría hablado de Ebnoutalib en reuniones de planificación de la plantilla y quiere seguir de cerca su evolución.

Si el goleador Serhou Guirassy decide en las próximas semanas no renovar su contrato más allá de 2028 y emprender una nueva etapa futbolística, los contactos entre el Dortmund y Ebnoutalib podrían avanzar.

Getty

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¿Volverá Choupo-Moting al Bayern de Múnich?

Entre los posibles refuerzos invernales del Bayern también se ha mencionado recientemente el regreso sin coste de traspaso de Eric-Maxim Choupo-Moting . Sky informó de que en el club se ha debatido al menos si tendría sentido el regreso del delantero, que ya tiene 37 años y marcó 38 goles y dio 13 asistencias en 122 partidos oficiales con el Bayern entre 2020 y 2024.

El contrato de Choupo-Moting con los New York Red Bulls de la MLS termina a finales de año, aunque en su segunda temporada en Estados Unidos apenas ha convencido: lleva cinco goles en 22 partidos. Queda por ver si podría ayudar al Bayern sobre el césped.

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Eberl, por ahora, restó importancia a las preguntas sobre un posible regreso de Choupo-Moting y señaló que el club confía «al cien por cien» en los jugadores que aún tiene disponibles. «Primero queremos esperar a ver cómo se produce el regreso de los lesionados. En enero tendremos que evaluar cómo está nuestra plantilla», dijo Eberl.