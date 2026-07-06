El Ittihad de Tánger está cerca de fichar al marroquí Munir El Haddadi, ex del Barcelona y Sevilla, en uno de los movimientos más destacados de la Liga Profesional de Marruecos.

Según Africafoot, las negociaciones avanzan rápido y el acuerdo está cerca.

Ambas partes ya tienen un acuerdo preliminar y solo restan detalles administrativos y financieros para el anuncio oficial, siempre que no surjan imprevistos de última hora.

La directiva tangerina valora mucho su fichaje, consciente de su calidad y experiencia, tras una temporada discreta. El club busca reforzar el ataque con un jugador que aporte gol, liderazgo y experiencia, y mandar un mensaje a su afición antes del inicio de la Liga.

El Haddadi llega tras un año en el Esteghlal de Teherán, al que llegó en septiembre de 2025 como agente libre tras dejar el Leganés.

El jugador se hizo un hueco en el equipo iraní y mantuvo un rendimiento constante durante la temporada 2025-2026, demostrando su capacidad de adaptación a pesar del cambio de entorno.

El delantero, de 30 años, disputó 28 partidos, sumó 2.109 minutos, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias, demostrando su peso en el ataque.

En la Primera División iraní marcó tres goles y dio tres asistencias en 18 partidos; en la Liga de Campeones de Asia 2 sumó un gol y una asistencia en ocho encuentros, y aportó otra asistencia en dos compromisos de la Copa de Irán.

Aunque estas cifras quizá no reflejen plenamente su impacto sobre el terreno de juego, confirman su capacidad para mantener un alto nivel competitivo y aportar experiencia al equipo.

Además, dejó Irán por la inestabilidad regional, buscando un entorno más estable, tal como adelantó Africafoot.

Si se concreta, será su primera experiencia en la liga marroquí a sus 30 años, con un valor de mercado de 1,5 millones de euros según Transfermarkt.

Se espera que aporte gran valor técnico al Ittihad de Tánger gracias a su experiencia en la Liga española y en competiciones europeas.

Se formó en La Masía del Barcelona antes de llegar al primer equipo y luego jugó en Valencia, Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas y Leganés.

En el Sevilla alcanzó su valor máximo, 12 millones de euros en 2019, antes de marcharse a Asia.

El Ittihad de Tánger no solo valora su trayectoria, sino también sus habilidades: domina las bandas y puede actuar como segundo punta.

Destaca por su habilidad individual, velocidad, creación de ocasiones y visión de juego, además de su capacidad para conectar las líneas, lo que brinda al cuerpo técnico múltiples opciones ofensivas.

Si se concreta en los próximos días, será uno de los fichajes destacados del mercado marroquí y reforzará las ambiciones del club. y que, además, aportará un plus de calidad a la competición nacional con la presencia de un jugador que ya ha vestido la camiseta del Barcelona, del Sevilla y de varios de los clubes más prestigiosos de la Liga española.

Hace semanas, Africafoot informó del interés de Wydad y Raja, aunque el Ittihad de Tánger es ahora el mejor posicionado para cerrar el fichaje.