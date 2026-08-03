Según informa la Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco quiere llevarse a Sabitzer al FC Bolonia. El diario deportivo italiano describe la operación como «difícil, pero no imposible».

Bolonia terminó la pasada temporada en la octava plaza tras su sensacional triunfo en la Copa de 2025 y, por lo tanto, no estará representado en una competición internacional. Queda por ver, por tanto, si una nueva etapa en los Rossoblu seduciría realmente a Sabitzer, ya que lleva años acostumbrado a jugar la Liga de Campeones.

Sin embargo, al jugador de 32 años podría esperarle una temporada bastante complicada en el conjunto aurinegro, con menos minutos. Felix Nmecha será fijo en el centro del campo con el técnico Niko Kovac. Eso también podría aplicarse a Jobe Bellingham, que en su ya segunda temporada debería mostrar unas aspiraciones claramente mayores.

Jobe Bellingham podría dejar a Sabitzer sin sitio en el BVB

Como se desprendía de una información de Sport Bild , en el conjunto aurinegro están especialmente encantados con el estado físico del joven inglés. Aparentemente, el jugador de 20 años ya hizo trabajo extra durante sus vacaciones de verano y por eso regresó visiblemente en plena forma a los entrenamientos del equipo en Dortmund. Los dirigentes del BVB, así como los preparadores físicos y los médicos, están «profundamente impresionados» e incluso «entusiasmados» con la forma temprana de Bellingham.

Además, la posición de mediapunta en el BVB ya está ocupada por el fichaje previsto Konstaninos Karetsas (KRC Genk).

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¿Adiós de Sabitzer al BVB? Hay varias cosas que juegan en contra

El contrato de Sabitzer en Dortmund expira en 2027 y, tal y como están las cosas actualmente, solo este verano podría dejarle al BVB una parte de los 19 millones de euros invertidos en su día en su llegada en 2023 procedente del FC Bayern. Sin embargo, teniendo en cuenta su generoso salario anual en Dortmund, cifrado en unos 7,5 millones de euros, cabe dudar de que Sabitzer vaya a forzar seriamente una salida.

Así pues, un traspaso de Sabitzer parece ser entonces una misión imposible, al menos para Bolonia. El salario y la ausencia de participación en competición europea hablan con demasiada claridad.