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¿Sorpresa en camino? ¿Reunirá el Trabzonspor a Salah y Benzema?

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Las negociaciones han comenzado

Informes periodísticos turcos han hecho estallar una sorpresa, al señalar la posibilidad de que el francés Karim Benzema, delantero del Al Hilal saudí, se incorpore a las filas del Trabzonspor, para acompañar al egipcio Mohamed Salah en la línea de ataque.

El futuro de Benzema con el Al Hilal parece incierto, ya que varios informes periodísticos han hablado sobre la posibilidad de rescindir su contrato antes del cierre del mercado de fichajes veraniego en curso.

El Al Hilal desea fichar a un nuevo delantero por petición del entrenador Simone Inzaghi, y destacan nombres como Harry Kane, Ollie Watkins y Victor Osimhen.

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Por su parte, el famoso periodista turco Yagiz Sabuncuoglu mencionó, a través de su cuenta en la plataforma X, que el Trabzonspor ha entrado en negociaciones con Benzema para incorporarlo este verano.

Añadió que el Trabzonspor no ha alcanzado hasta ahora un acuerdo con el Al Hilal por Darwin Núñez, pero que el club turco podría dirigir su brújula hacia su compañero Benzema después de que «fuera ofrecido al club, y comenzaran las conversaciones entre ambas partes».

Benzema se incorporó al Al Hilal en el mercado de invierno, el pasado enero, tras rescindir su contrato con el Al Ittihad, pero fracasó en conseguir el título de la Roshn Saudi Pro League con el Zaeem la temporada pasada.

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