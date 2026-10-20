Un informe periodístico señaló que el partido entre el Paris Saint-Germain y su invitado, el Barcelona, esta noche, en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, afronta un grave peligro.

El diario "The Sun" afirmó que crecen los temores de que los alborotadores franceses tengan como objetivo el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, mientras la policía se prepara para imponer un estricto cerco de seguridad alrededor del estadio.

Se espera el despliegue de unos 5.000 agentes, incluidas fuerzas especiales armadas con cañones de agua, antes del partido de la Liga de Campeones de Europa.

Esto ocurre tras los catastróficos disturbios que vivió Francia durante el fin de semana, en la ola de violencia más grave de los últimos años.

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Al menos 3.000 comercios fueron saqueados o dañados, y más de 2.400 personas fueron detenidas.

Medidas especiales y el fantasma de las puertas cerradas

Las autoridades se preparan hoy para adoptar medidas especiales, como el despliegue de vehículos blindados antes del esperado encuentro, en medio de temores crecientes de que los manifestantes tengan como objetivo el partido.

Los responsables también estudian imponer un toque de queda en el último momento, lo que llevaría a disputar el partido a puerta cerrada.

La policía de París ordenó el uso de drones para vigilar la capital francesa, y se emitió también una orden que permite peinar las calles con hasta seis drones para prevenir actos de terrorismo.

Una fuente del Ministerio del Interior declaró: "Este es un momento sumamente delicado, y es probable que la violencia estalle en cualquier momento, especialmente cuando se concentran grandes multitudes".

Y añadió: "Habrá miles de agentes adicionales de servicio durante el partido, y eso incluirá a agentes de las fuerzas especiales".

Los partidos de gran relevancia del Paris Saint-Germain suelen provocar disturbios por toda Francia, independientemente de si el equipo gana o pierde.

Cuando el Paris Saint-Germain venció al Arsenal para conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa, 225 aficionados fueron imputados penalmente después por cargos que incluyen agresión a la policía, robo, violencia y uso ilegal de fuegos artificiales.

En esta ocasión, se ha estudiado imponer un toque de queda en los alrededores del estadio Parque de los Príncipes, el estadio principal del club Paris Saint-Germain.

Un fuerte cerco de seguridad

Y si no se impone, se establecerá en su lugar un fuerte cerco, que incluirá a unos 5.000 agentes antidisturbios desplegados por París, vehículos blindados y cañones de agua.

Esto llega después de que el toque de queda selectivo fuera elogiado por su contribución a mantener la calma tras los peores disturbios que ha vivido Francia en años.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró: "El toque de queda selectivo ha contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los agentes de policía y de la gendarmería que garantizaron la aplicación de la ley, así como a los prefectos por haber movilizado los esfuerzos".

Y añadió: "Se establecerá un nuevo toque de queda esta noche allí donde las circunstancias lo exijan".

Estas decisiones se tomarán sobre el terreno, por parte de los prefectos, en coordinación con los alcaldes.

De hecho, ya se impuso el toque de queda en numerosas grandes ciudades a raíz de los sucesos ocurridos hace unos días.

Lecornu elogió las medidas de emergencia que garantizaron una noche relativamente tranquila de lunes a martes en lugares como París y Marsella.