Informes periodísticos revelaron que el Barcelona recibió una oferta para fichar al alemán Nick Woltemade, delantero del Newcastle United actualmente cedido a la Juventus, durante los últimos días del mercado de fichajes, pero la rechazó por su empeño en incorporar al brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal.

El nombre de Woltemade apareció en el radar del Barcelona en un momento en el que su futuro con el Newcastle no estaba claro, si bien la dirección del club catalán prefirió continuar en su empeño por hacerse con Jesus, quien de hecho se incorporó ayer martes en el último día del mercado de fichajes en España.

Según lo publicado por el diario "Mundo Deportivo", la operación para ofrecer al delantero alemán al Barcelona no avanzó en ninguna etapa, en un momento en el que el jugador comenzó a buscar un nuevo destino, después de que su papel con el Newcastle se redujera tras su llegada al club inglés procedente del Stuttgart por 75 millones de euros, después de una destacada temporada que realizó en Alemania.

Con la disminución de su participación, el nombre de Woltemade empezó a aparecer en el mercado de fichajes, en medio del interés del Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, antes de que la Juventus se moviera con fuerza durante los últimos días del mercado y alcanzara un acuerdo para hacerse con sus servicios en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027.

Lee también:

Un comentario breve y luego eliminado: el Barcelona genera interrogantes al ignorar la retirada de Messi

Jesus había revelado que se enteró del interés del Barcelona por ficharlo una semana antes de cerrar el traspaso, aclarando que las negociaciones se aceleraron con total discreción.

Cuando el nombre de Woltemade apareció en escena el pasado fin de semana, el delantero brasileño ya había dado pasos avanzados hacia su fichaje por el Barcelona, además de que el nombre del delantero del Newcastle no figuraba entre las primeras opciones del club catalán.

Finalmente, Woltemade optó por marcharse a Turín en busca de un papel más importante y de una mayor continuidad, después de no obtener la oportunidad que anhelaba con el Newcastle.

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, cuenta con las capacidades físicas del delantero alemán, y con su habilidad para jugar de espaldas a la portería, además de su presencia dentro del área, con el fin de aportar un nuevo refuerzo a la línea ofensiva del equipo.

Pueden debatir los temas y las noticias de manera más profunda en los foros de Kooora