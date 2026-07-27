Sorpresa: el Barcelona compite con el Real Madrid por el fichaje de Rodri

El FC Barcelona ha preguntado por la posibilidad de fichar a Rodri, centrocampista del Manchester City, quien también es pretendido por el Real Madrid, durante el mercado de fichajes veraniego actual.

Rodri (30 años) ha entrado en el radar de los grandes clubes de Europa en el mercado de fichajes, no solo gracias a su actuación excepcional en el Mundial, en el que lideró a la selección de España hasta la conquista del título encarnando el papel de líder en el centro del campo, sino también debido a que solo le queda un año de contrato con el Manchester City y a que aún no lo ha renovado con el conjunto inglés.

El jugador había sido incluido como una de las promesas electorales del candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme, antes de convertirse en un objetivo principal del presidente Florentino Pérez para reforzar el centro del campo respondiendo a las peticiones de la afición del equipo blanco, si bien el conjunto merengue no es el único que busca su incorporación.

El diario español "Mundo Deportivo" recogió las declaraciones del periodista Oriol Domènech, durante su participación en el programa "Tot Costa", en las que afirmó: "El Barcelona ha llamado para tantear el terreno respecto al fichaje de Rodri".

Domènech añadió que la lesión de Frenkie de Jong ha llevado al Barcelona a plantearse el fichaje de un centrocampista de altísimo nivel, algo que convierte a Rodri en la opción ideal para ese rol.

Señaló que el jugador cuenta con una gran compenetración con sus compañeros del Barcelona en las filas de la selección de España, y que el hecho de que solo le quede un año de contrato podría permitir al Manchester City aceptar su venta por una cantidad razonable, pese a ser uno de los futbolistas de élite y ganador del Balón de Oro de 2024.