Sorpresa: Diomande llegó a un acuerdo con el Real Madrid y el París al mismo tiempo

El Real Madrid está cerca de decantar la carrera por el fichaje del joven extremo marfileño Yan Diomande, jugador del Leipzig, después de que el club español se haya colocado a la cabeza de la puja por su incorporación durante el actual mercado de fichajes.

El periodista alemán de la cadena "Sky Sport" Florian Plettenberg afirmó este sábado que Diomande tiene actualmente dos acuerdos verbales con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, por un contrato que se extendería con cada uno de ellos al menos hasta 2031, mientras que no existe ningún acuerdo verbal entre el jugador y el Manchester City.

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Plettenberg aclaró que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain conocen perfectamente la situación actual, mientras que hoy se produjeron nuevos contactos entre las partes. El club francés sigue aferrado a intentar el fichaje del jugador, al tiempo que el Real Madrid intensifica sus movimientos para alcanzar un acuerdo con el Leipzig, y ya ha iniciado negociaciones directas con el club alemán.

El periodista alemán señaló que el Leipzig está abierto a vender al jugador, pero no aceptará su marcha a cambio de 100 millones de euros, ya que el club considera que esa cifra ni siquiera se acerca al valor exigido para desprenderse del extremo marfileño.

El Madrid trabaja con fuerza en la operación Diomande, especialmente ante las crecientes probabilidades de que la estrella brasileña Vinicius Junior abandone el club español este verano.



