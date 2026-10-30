El Al-Nassr se prepara para afrontar un nuevo examen continental lejos de su terreno, en medio de llamativas decisiones técnicas tomadas por el cuerpo técnico antes de viajar a Uzbekistán, en un paso que refleja los cálculos del entrenador australiano Ange Postecoglou para gestionar la carga de partidos durante la próxima etapa.

El Al-Nassr atraviesa un periodo sólido a nivel de resultados, después de lograr la victoria en sus nueve primeros partidos de la Roshn Saudi League de profesionales, antes de empatar con el Al-Ettifaq, para luego recuperar sus triunfos ante el Neom y el Al-Khaleej, llegando así a 28 puntos y situándose en el segundo puesto, igualado en número de puntos con el Al-Qadisiyah, líder.

A nivel de la élite de Asia, el conjunto blanco consiguió recuperar su equilibrio al vencer al Navbahor uzbeko en la segunda jornada por 3-1, tras la derrota frente al Al-Ain emiratí en la primera jornada por cuatro goles a cero, mientras que su partido contra el Al-Wasl emiratí de la tercera jornada fue aplazado, según lo anunciado por la Confederación Asiática de Fútbol.

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Postecoglou decidió dejar fuera a varias de las principales estrellas del equipo de la lista del Al-Nassr que se dirige a Uzbekistán, en preparación para el enfrentamiento ante el Pakhtakor, dentro de las competiciones de la Liga de Campeones de Asia de la élite, encabezadas por la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, junto a los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman, según lo recogido por el diario saudí "Al-Riyadiah".

La decisión de dar descanso a Ronaldo y a sus compañeros se enmarca en el interés del cuerpo técnico por evitar que los elementos titulares acumulen más fatiga, especialmente con la sucesión de partidos y la multiplicidad de competiciones que disputa el equipo, ya que Postecoglou busca preservar el estado físico de sus estrellas de cara a los próximos compromisos.

En contrapartida, la lista registró la incorporación de Abdulrahman Al-Sufyani, de modo que el jugador tiene la oportunidad de acompañar al equipo en su viaje continental, mientras que el trío más destacado se ausenta del enfrentamiento, según lo revelado por el diario "Al-Riyadiah" respecto a las elecciones del entrenador antes de viajar a Uzbekistán.

El Al-Nassr espera que la política de rotación de jugadores y de dar descanso a las estrellas se refleje de forma positiva en su trayectoria en la Liga de Campeones de Asia de la élite, sobre todo porque el equipo aspira a seguir compitiendo por el título continental, en paralelo a su afán por mantener su posición en lo más alto de la Roshn League durante las próximas jornadas.