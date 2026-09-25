La selección de Baréin dio la campanada al reclamar los puntos de su partido contra Catar en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", pese a haber caído derrotada.

Baréin perdió ante Catar por 0-2 ayer jueves, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Los canales cataríes "Al Kass" informaron de que la selección de Baréin protestó por la participación de Assim Madibo, jugador de la selección de Catar, en el partido, alegando que estaba sancionado con 5 partidos en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La Federación Internacional de Fútbol "FIFA" había sancionado a Madibo con 5 partidos, tras la expulsión que recibió por su violenta entrada sobre Ismael Koné, jugador de la selección de Canadá, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

Catar solo disputó un partido después del enfrentamiento contra Canadá, frente a Bosnia y Herzegovina, en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, antes de abandonar el torneo, sin disputar ningún otro encuentro antes del torneo del Golfo.

En caso de que se acepte la protesta de la selección de Baréin, esta obtendría los puntos del partido y ascendería al segundo puesto del Grupo 2 con 3 puntos, por diferencia de goles por detrás de la selección de Emiratos Árabes Unidos, líder del grupo, mientras que la selección de Catar caería al tercer puesto sin puntos.