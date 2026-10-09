Sorpresa antes del Clásico: Barcelona y Real Madrid en una pantalla gratuita

Los aficionados al fútbol en Estados Unidos podrán ver el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el domingo 25 de octubre, de forma gratuita a través de la cadena "ABC", en un paso que impulsa la expansión de LaLiga más allá de sus fronteras, mientras que los espectadores en España seguirán necesitando una suscripción a la televisión de pago para seguir el encuentro.

Según el diario español "Sport", la emisión del Clásico a través de "ABC" se enmarca en la estrategia de la compañía "Walt Disney", propietaria de la cadena y del canal "ESPN", para ampliar el alcance de la retransmisión de LaLiga en el mercado estadounidense, ya que "ESPN" posee los derechos de emisión de la competición hasta la temporada 2028-2029.

"ABC" dedicará una hora de programación previa antes del inicio del partido, que también podrá seguirse a través de "ESPN" en inglés y en español.

El público potencial de la cadena asciende a cerca de 128 millones de hogares, lo que ofrece al encuentro la oportunidad de llegar a espectadores que no cuentan con una suscripción a la plataforma deportiva.

El partido se disputará en el estadio "Spotify Camp Nou", a las cuatro de la tarde en la costa este de Estados Unidos, y a la una del mediodía en la costa oeste.

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Por el contrario, el partido se retransmitirá dentro de España a través de la plataforma "DAZN" mediante suscripción de pago, en una diferencia que refleja la naturaleza del reparto de los derechos de emisión entre los mercados, pese al gran valor comercial del Clásico, que despierta interés mundial gracias a la popularidad del Barcelona y el Real Madrid y al estrellato de jugadores como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.